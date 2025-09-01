Scuola, in calo la popolazione scolastica delle Marche

Nell'anno scolatico 2024/2025 gli studenti delle Marche erano 194.269. Nell'anno attuale sono 191.057. I numeri dell'Ufficio Scolastico regionale per le Marche

Tutti in classe il 15 settembre. E con l’avvio del nuovo anno scolastico, la comunità educativa marchigiana si presenta con un quadro in chiaroscuro. A dare i numeri l‘Ufficio Scolastico regionale per le Marche. Nell’anno scolatico 2024/2025 la popolazione scolastica delle Marche era pari a 194.269 e le classi 9.729. Nell’anno corrente invece si noota una riduzione: gli studenti passano a 191.057 e le classi a 9.609. La contrazione si registra in tutte le province.Gli istituti da 214 scendono a 208.

Come si rileva, soprattutto negli ultimi anni, in ogni regione italiana ed anche su scala europea, dall’analisi emerge un calo complessivo della popolazione scolastica, a causa della flessione demografica e del numero di classi.

Se leggiamo infatti questi dati in considerazione del recente successo degli studenti marchigiani nell’esito delle prove Invalsi 2025, che misurano su tutta l’Italia, le competenze raggiunte in Italiano, Matematica ed Inglese, «possiamo auspicare un futuro positivo per le nostre scuole che riusciranno a raggiungere livelli ancora più elevati, considerando gli effetti del calo demografico nella formazione delle classi sempre meno numerose», spiega Donatella D’Amico, direttrice generale Ufficio Scolastico regionale per le Marche.

Alcuni dati

Anno scolastico 2024/2025



PROVINCIA STUDENTI STUDENTI DISABILI CLASSI ANCONA 62.039 2.746 3.068 ASCOLI PICENO 46.693 2.113 2.361 MACERATA 40.192 1.745 2.031 PESARO-URBINO 45.345 2.002 2.269 REGIONE 194.269 8.606 9.729

