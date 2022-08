ANCONA – Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente frontale che nel pomeriggio di oggi ha coinvolto una moto ed un camion in via Mattei ad Ancona. Il motociclista in sella al suo bolide si è salvato miracolosamente dopo essere saltato via dal mezzo prima dell’impatto con il camion.

Per soccorrere il centauro si sono precipitati sul posto un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità. La moto è rimasta distrutta nello scontro con il camion.