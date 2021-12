Scocca l’ora del super Green pass, Rovaldi: «Da lunedì ad Ancona controlli mirati e sanzioni»

ANCONA – Super Green pass e Green pass, da lunedì (6 dicembre) subentrano le nuove regole. L’occasione, per la comandante della Polizia locale di Ancona, Liliana Rovaldi, è utile per fare il punto della situazione e sottolineare come verranno effettuati controlli e verifiche a campione sulla popolazione.

«Dal 6 dicembre attueremo tutta una serie di controlli riguardo alla osservanza delle regole del Green pass e super Green pass così come stabilito dall’ultimo decreto governativo – specifica in una nota diffusa dal Comune del capoluogo -. In accordo con le forze dell’ordine saranno monitorati tutti i luoghi dove è necessario utilizzare il Green pass e il super Green pass. Inizieremo da subito ad applicare la sanzione da 400 euro».

Sin dagli scorsi giorni, Rovaldi ha partecipato a numerose riunioni convocate sia dalla Prefettura che dalla Questura di Ancona alla presenza delle forze dell’ordine con lo scopo, così come disposto dal Governo, di predisporre il piano dei controlli in vista della entrata in vigore della nuova normativa.

«A decorrere dal 6 dicembre 2021, infatti, il Green pass sarà in due versioni – ricorda ancora l’ente dorico -. Viene introdotto il Green pass rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e il Green pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). Il Green Pass rafforzato entra in vigore in zona bianca dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022. Le attività dove necessita il super Green pass sono: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti e bar al chiuso, cinema, teatri, musei, sale da ballo, feste e discoteche».

Per quanto concerne la certificazione verde, Rovaldi ricorda: «Il Green pass base sarà necessario anche per l’utilizzo del trasporto pubblico locale e per autobus con servizio di noleggio con conducente; treni regionali e interregionali. Negli alberghi e altre strutture ricettive, compresi anche i servizi riservati ai clienti alloggiati negli alberghi, gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento delle attività sportive all’aperto».

In chiusura, la comandante della Polizia locale specifica: «Effettueremo i controlli in maniera capillare, per esempio alle fermate dei bus, sanzionando ove troveremo persone non in regola. Quindi invitiamo tutti al rispetto delle norme».