Ancona, scivola mentre monta delle grate: operaio precipita da 4 metri. È grave

L'infortunio sul lavoro si è verificato in via Primo Maggio, alla Baraccola. In ospedale un 56enne caduto da un'impalcatura battendo la testa. Sul posto carabinieri e Asur

ANCONA – Si trovava a quattro metri di altezza, per sistemare delle grate, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Grave un operaio di 56 anni, di Castelfidardo.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio ad Ancona, in via Primo Maggio, alla Baraccola, nello stabile che fino a pochi mesi fa ospitava la panineria America Graffiti.

Erano le 15.30 quando l’uomo, che sembra non indossasse l’eletto protettivo, ha perso aderenza su una impalcatura ed è caduto di sotto. L’operaio si trovava nella parte esterna della struttura e doveva lavorare a delle inferriate.

L’immobile è interessato da dei lavori di adattamento perché dopo la chiusura della panineria diventerà un ristorante, al piano inferiore, e un hotel a quello superiore.

La ditta, dell’osimano, si stava occupando della parte superiore, quella per l’hotel. Cadendo di sotto l’operaio ha battuto la testa su delle scale lacerandosi il cranio. Il 56enne era vigile ma dolorante quando è arrivato il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Viste le sue condizioni gli è stato dato un codice di massima gravità e per la Baraccola è partita anche l’eliambulanza che però non ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette.

Il 56enne è stato portato all’ospedale regionale dall’ambulanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Brecce Bianche e si è attivata l’Asur per procedure sulla sicurezza del luogo di lavoro. Spetterà agli ispettori sanitari, specializzati nella prevenzione per gli infortuni, rilevare se ci sono state mancanze da parte dell’azienda incaricata dei lavori per la sicurezza dell’operaio. L’uomo ha riportato diversi politraumi.

Quello di oggi è il quarto infortunio sul lavoro accaduto nelle ultime due settimane nelle Marche dopo i due mortali, uno a Falconara dove un operaio è rimasto schiacciato da una gru e uno a Sassocorvaro, dove un uomo è stato travolto da una macchina operatrice, e quello del porto dove un addetto è stato travolto da uno pneumatico.