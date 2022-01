Sciopero del trasporto pubblico locale, ecco gli orari della protesta e le motivazioni

Trasporti a rischio anche nella regione Marche oggi, venerdì 14 gennaio, per lo sciopero di quattro ore indetto a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, per il mancato rinnovo del contratto di lavoro nazionale del Trasporto pubblico locale. Nelle Marche, nel rispetto delle fasce di garanzia, le segreterie regionali hanno reso note le modalità di sciopero del personale di esercizio Tpl: dalle ore 11,30 alle ore 15,30. Durante le ore di sciopero, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili.

Verranno garantiti i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari.

Le motivazioni dello sciopero sono le criticità del servizio di mobilità pubblica legate alla salute e sicurezza dei lavoratori che, per far rispettare le norme anticontagio, spesso sono oggetto di aggressioni verbali e fisiche, le mancate assunzioni per garantire un servizio efficiente ed efficace, oltre al mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2017. I sindacati dei trasporti denunciano una totale assenza della politica regionale sul tema. «Nessuna idea sul futuro della mobilità regionale – fanno notare -. La situazione del trasporto pubblico vive la sua stagione più buia, aggravata da una pandemia che ha messo in evidenza tutte le fragilità di un sistema che si è indebolito sempre più, rendendolo non degno di un Paese civile. Rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative» sostengono le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero.