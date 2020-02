Schianto sulla Flaminia tra auto e scooter: un medico a Torrette

Il centauro è un dottore di 45 anni, portato in codice giallo all'ospedale di Torrette. Sul posto due pattuglie di polizia stradale, la medica e i vigili del fuoco

ANCONA- È avvenuto questa mattna, 11 febbraio, alle 8:15, in via Flaminia, zona Palombella, nei pressi del bar Dante, lo scontro quasi frontale tra una macchina e uno scooter.

Il centauro è un medico di 45 anni, che ha riportato la rottura di una gamba. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Torrette. Sul posto due pattuglie di polizia locale, la medica e i vigili del fuoco.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Ancona, intervenuta sul posto con una pattuglia per i rilievi e una per regolare la viabilità rallentata in seguito all’incidente.