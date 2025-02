Scherma, ritorno all’oro per il campione Tommaso Marini al Grand Prix di fioretto

ANCONA – L’anconetano Tommaso Marini torna a vincere e lo fa al Grand Prix di fioretto a Torino, ed è un’ottima notizia per l’Italscherma e per il Club Scherma Jesi. Dopo il rientro in Coppa a Parigi di un mese fa, infatti, il ritorno agli allenamenti seguito al periodo in cui il campione s’è dedicato a Ballando con le Stelle, è coinciso con un successo, quello torinese all’Inalpi Arena. Che, tra l’altro, aggiorna anche la storia, visto che che era dal 2016 che l’Italia non vinceva la prova degli uomini nel Grand Prix piemontese: allora primeggiò Alessio Foconi. Sulla sua strada per il ritorno all’oro, Marini prima ha superato lo statunitense Marcello Olivares (15-9), poi ha conquistato il confronto tutto azzurro contro Damiano Di Veroli (15-3). Negli ottavi Tommy ha superato 15-8 l’atleta neutrale Anton Borodachev e quindi ha offerto un’altra prova di forza nei quarti, battendo per 15-9 l’americano Nick Itkin, avversario che Marini conosce bene, nel match che gli ha dato la certezza della zona medaglie. Poi l’anconetano campione del mondo ed europeo in carica ha proseguito di slancio la sua corsa verso l’oro: in semifinale si è imposto con il punteggio di 15-8 sullo spagnolo Carlos Llavador, ottenendo così il pass per l’ultimo atto.

Dulcis in fundo, la finale, in cui Tommaso Marini ha dominato dalla prima all’ultima stoccata, andando a vincere con un netto 15-3 sul ceco Alexander Choupenitch. Una vittoria che gli ha permesso di salire per la prima volta nella sua carriera sul primo gradino del podio della storica tappa torinese. Bene sono andate anche le donne, con Favaretto d’oro ed Errigo e Cristino di bronzo, con l’anconetana Serena Rossini al ventitreesimo posto del tabellone e la jesina Elena Tangherlini al trentottesimo. Nutrita la pattuglia degli atleti jesini di fatto o di adozione: Serena Rossini (delle Fiamme Gialle, società di allenamento Ancona, che si allena a Jesi), Benedetta Pantanetti (del Centro Sportivo Carabinieri, che si allena a Jesi), Elena Tangherlini (del Gruppo Sportivo Esercito, società di allenamento Frascati, che si allena a Jesi), Alice Volpi (delle Fiamme Oro, che si allena a Jesi), e Francesco Ingargiola (delle Fiamme Oro, che si allena a Jesi).