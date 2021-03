Ancona, a Sappanico un altro tir bloccato tra le case – VIDEO

ANCONA – Non si contano più le volte che nella strettoia di Sappanico, frazione di Ancona, sono rimasti bloccati camion e tir perché avevano sbagliato strada per raggiungere l’autostrada. Eppure basterebbe un cartello stradale che avvisa i malcapitati che lì non possono passare perché la carreggiata attraversa un incrocio semaforico che si restringe per la presenza dell’antico borgo di Sappanico.

Questa mattina un nuovo caso. Poco prima delle 8 un tir che proveniva dal Pinocchio è rimasto incastrato strisciando sui muri delle case. Andando avanti e indietro, per 15 lunghi minuti, è riuscito alla fine a passare, svegliando i residenti ancora assopiti a quell’ora. «Purtroppo finché non sarà messo un cartello – spiega Fabio Mecarelli, residente della frazione – non ci sarà soluzione. Noi lo chiediamo da anni al Comune ma nessuno ancora provvede».

Il problema della strada è serio. «Se doveva passare un’ambulanza? – chiede Mecarelli -. Aspettava 15 minuti. Se è un problema economico io e Paolo Baggetta (altro residente di Sappanico, ndr) indiremo una raccolta fondi. Prenderemo i mattoni dei ruderi crollati che nessuno toglie da anni, li bucheremo e ci realizzeremo dei portapenne che venderemo dietro offerta in chiesa. Il ricavato lo diamo al sindaco così ci compra il segnale stradale». Ma non ci sarebbe un problema economico dietro il cartello latitante.

“Stiano attendendo il nullaosta dalla Provincia – spiega Stefano Foresi, assessore alle manutenzioni – che a giorni avremo, per la posa da parte del Comune dei segnali verticali”.