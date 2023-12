Santo Stefano di paura, si barrica in bagno a casa dell’ex e minaccia di farsi del male. Interviene la Polizia ad Ancona

La giovane, di circa 20 anni, si era chiusa in bagno a casa dell'ex fidanzato e non rispondeva più, non accettava la fine della storia

ANCONA – Nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano i poliziotti sono intervenuti in una via del centro in quanto era stata segnalata una ragazza, di circa 20 anni, barricata in bagno a casa dell’ ex fidanzato. La giovane non rispondeva più dopo aver minacciato di farsi del male perché non accettava la fine della storia con l’ ex fidanzato.

Giunti sul posto i poliziotti appuravano che la giovane fortunatamente non aveva posto in essere gesti autolesionistici ma, per le cure del caso, allertavano i sanitari che la trasportavano presso il locale Ospedale per accertamenti.