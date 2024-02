Sanremo 2024, Nick Cerioni per l’outfit de Il Volo e Angelina Mango

Dopo aver firmato look memorabili per Achille Lauro e Maneskin, il creativo marchigiano cura direzione creativa e styling dei due big sul palco dell'Ariston

Torna, dietro le quinte del Festival di Sanremo, lo stylist delle star, il marchigiano Nicolò “Nick” Cerioni. Dopo aver firmato look memorabili, dai Maneskin in look Etro vincitori dell’edizione 2021, ai personaggi e “quadri” portati in scena da Achille Lauro, dai clamorosi outfit di Orietta Berti all’eleganza senza tempo di Pierfrancesco Favino e Gianni Morandi, Nick è il direttore creativo che firma le scelte di stile di molti artisti italiani. Quella di Cerioni non è mai solo una consulenza sull’abito da indossare, ma la costruzione di un immaginario glamour che diventa esso stesso performance.

Così è stato nel 2023, anno in cui il Il creativo originario di Chiaravalle (Ancona), founder insieme al marito Leandro Emede di studio SugarKane, ha vestito Tananai e curato la reunion musicale di Paola & Chiara.

Per l’edizione 2024 della manifestazione canora più amata dagli italiani, Nick Cerioni seguirà Angelina Mango, la giovane cantante seconda classificata ad Amici 2023 e che ha scalato le classifiche con brani come “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fà”.

Angelina Mango in Etro – Stylist Nick Cerioni Il volo. Nick Cerioni stylist, foto Leandro Emede

“La noia”, questo il titolo della nuova canzone di Angelina Mango in gara a Sanremo, è scritta in tandem con Madame e vede alla produzione l’ascolano Dardust. Alla finale di Sanremo Giovani e su consiglio di Nick Cerioni, l’artista potentina ha scelto un look fresco e sbarazzino per annunciare il titolo che porterà all’Ariston; per la promozione di “La noia” sta puntando sullo stile etnico con un maxi mantello variopinto di Etro, un modello maxi e con le frange decorato all-over con stampe geometriche e floreali. Ancora nulla è trapelato sul look che esibirà all’Ariston.

Lo stylist marchigiano cura inoltre la direzione creativa e lo styling dell’esibizione di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, alias Il Volo. Il terzetto sarà sul palco dell’Ariston per la terza volta, dopo aver vinto la kermesse nel 2015 con Grande amore. Ad annunciare la collaborazione per il brano “Capolavoro” che sarà in gara, è stato lo stesso Nick Cerioni in un post su Instagram: “Un progetto al quale ho sempre tenuto molto, non solo per l’immenso lustro artistico che questi tre ragazzi danno all’Italia ma perché sono tre persone uniche. Ho lavorato con Il Volo alla direzione creativa della parte visiva del loro nuovo progetto e insieme abbiamo creato un mondo (anzi un universo) che parli di questo nuovo inizio”. Foto e video del progetto sono di Leandro Emede.