Sanità, Ricci: «Carenza medici e infermieri, risposta le università marchigiane, non la Link University»

ANCONA – «La risposta alla carenza di medici ed infermieri nelle Marche non è la Link University. Se davvero si vuole rispondere alle esigenze dei cittadini e dare respiro a medici e infermieri, bisogna andare a Roma e chiedere che la sanità pubblica venga finanziata con almeno il 7% del PIL», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

«Affidare questa risposta invece a un soggetto come la Link significa soltanto agevolare l’accesso a chi ha più soldi per laurearsi e non a chi invece ha spirito di sacrificio e competenze. – dichiara Ricci – La Regione deve rafforzare le università marchigiane, che sono delle eccellenze, e incentivarle sempre più nel farle lavorare insieme. Così si dà una risposta al territorio».