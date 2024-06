Sanità, attivato il Punto salute a Castelfidardo

CASTELFIDARDO e SIROLO – Buone nuove per la sanità locale. E’ stato attivato al poliambulatorio dell’ex ospedale di Castelfidardo il “Punto Salute”. Proprio in quell’ambulatorio, gestito da personale infermieristico, si eseguono prestazioni di ecg e holter pressorio che verranno poi inviati per via telematica agli specialisti convenzionati per la refertazione. Il servizio è riservato a tutti i cittadini residenti che hanno una esenzione; per accedervi è necessaria impegnativa del medico curante e prenotazione al cup, sottoposto, in queste ultime settimane, a gravi carenze di personale che pare sarà presto “rimpolpato”. «Un piccolo ma importante segnale di attenzione da parte dei vertici dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – dice l’assessore ai Servizi sociali Andrea Marconi -. Un segnale che accoglie le sollecitazioni fatte dal sottoscritto negli ultimi anni».

Sirolo

Partiranno a giorni i servizi del nuovo Punto Salute dell’Ast Ancona invece all’ex ospedale San Michele di Sirolo. Dopo i lavori di riqualificazione di tutte le stanze del piano terra, richiesti dall’AST ed effettuati dal Comune con un apposito stanziamento di 25mila euro, sono stati installati i computer e gli strumenti elettronici che serviranno ad effettuare diverse analisi. I dati delle analisi saranno letti dai medici di Torrette, che invieranno il referto definitivo. Si tratta di un valore aggiunto per i residenti sirolesi che potranno effettuare analisi mediche senza spostarsi in altri Comuni, oltre alle analisi già erogate dall’ambulatorio infermieristico come quelle del sangue e le attività a domicilio.

L’attività dell’Ast si unisce a quella dei quattro Medici di famiglia, cui il Comune ha riservato tutto il primo piano della struttura, che hanno recentemente costituito il gruppo di medici per condividere i fascicoli sanitari personali ed essere presenti per le necessità, a rotazione, anche il sabato mattina. Tutti i medici di famiglia a maggio, hanno manifestato al Sindaco la disponibilità ad effettuare attività di formazione gratuita per i residenti a partire dall’autunno, in collaborazione con il Comune, per far conoscere i migliori stili di vita utili a mantenere un’ottima qualità della salute anche in età avanzata.