San Valentino: una festa per innamorarsi. Ecco alcuni appuntamenti nelle Marche

“L’amore è il più grande ristoro della vita”. E se lo diceva Pablo Picasso deve essere proprio così. Nella giornata dedicata alla festa degli innamorati, tra eventi, cene romantiche, location da sogno, vi proponiamo qualche suggerimento per trascorrere un San Valentino speciale.

Per coniugare tradizione, mito e romanticismo, il luogo ideale è senza dubbio il castello di Gradara che ogni anno propone la rassegna “Gradara d’Amare”: il suggestivo borgo che ha fatto da cornice all’amore tormentato e maledetto di Paolo e Francesca si tinge di rosso passione dal 14 al 18 febbraio con tour animati a tema, narrazioni in teatro sull’amor cortese e poi il registro degli innamorati, il selfie dell’amore. Grande novità dell’edizione 2024 la possibilità passare una giornata romantica in abiti medievali e set fotografico, vestendo un po’ i panni dei due innamorati maledetti della storia. Tutto il borgo si vestirà a festa per accogliere le coppie, con i vicoli che si illumineranno dalle tremolanti fiammelle delle tante candele profumate che si accenderanno in esclusiva la sera del 14 febbraio. E ancora, decorazioni in forma di cuore, il Registro o Anagrafe degli Innamorati da firmare come atto d’amor provato, coinvolgenti itinerari animati, narrazioni d’amor cortese con il CantAmore.

Illuminata con speciali decorazioni a cuore che la rendono ancora più elegante e scintillante, la Rotonda a Mare di Senigallia si presenta più meravigliosa che mai per accogliere gli innamorati per una passeggiata romantica lungo la passerella, set di iconici selfie illuminati dai cuori rossi delle decorazioni per l’iniziativa “I love Senigallia”.



Le foto, per catturare istanti ed emozioni, sono anche le protagoniste dell’iniziativa di Reflex Mania che ad Ancona dal 12 al 17 febbraio propone uno Shooting fotografico di coppia nella sua sala pose in via 1° Maggio, da regalare, regalarsi e condividere.



Si brinda ma in un luogo particolare, come il Museo Stupor Mundi dedicato a Federico II a Jesi: per la Notte degli innamorati, al museo si farà un tuffo tra cultura, storia e prodotti tipici locali. La direttrice Lucia Basili ha organizzato, in collaborazione con PartnerWine, una visita guidata nelle suggestive sale del Museo dove le guide racconteranno di matrimoni passionali, tradimenti e sonetti d’amore. Il tour si concluderà con una cena e brindisi con i vini locali.



La musica sarà invece protagonista a Civitanova Marche, con I Concerti a Lume di candela Lumina: quando la musica incontra la magia delle candele. Il 14 febbraio alle 21,15 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, un evento speciale con Samuele Giacomozzi al pianoforte, Daniele Cococcioni alla fisarmonica, Tiziana Marilungo alla voce e special guest, gli OperaPop.

E a Macertata arriva “Baci a Macerata”, la nuova iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione Commercianti Macerata ACM patrocinata dal Comune di Macerata. In occasione della festa degli innamorati, fino al 15 febbraio, infatti, ogni attività commerciale della città è invitata ad aderire all’iniziativa con un allestimento del proprio esercizio a tema “Amore” che richiami una cornice, dando così ai clienti la possibilità di scattare foto-ricordo di un bacio da postare su Instagram taggando l’ACM. Previsto un premio finale che verrà attribuito dall’Associazione alle foto che riceveranno il maggior numero di “like”.

“Baci a Macerata”, prevede anche la possibilità per i partecipanti di scrivere una propria frase significativa sull’amore su di un biglietto che verrà messo a disposizione all’interno di ogni attività commerciale aderente. Tutti i biglietti verranno raccolti in contenitori suddivisi per zone della città, da cui il prossimo 20 febbraio verranno estratti a sorte, in diretta Instagram, i vincitori. Per loro in serbo una simpatica sorpresa.