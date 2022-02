San Marino, trionfa Achille Lauro. La Sulvic di Ancona tra gli sponsor: «Così sosteniamo i giovani. Che bravi Al Bano e Vessicchio»

ANCONA – «Una voce per San Marino», trionfa Achille Lauro con Stripper. Al festival sammarinese, il cui vincitore andrà all’Eurovision Song Contest 2022, uno degli sponsor è di Ancona. Si tratta della Sulvic, la società fondata da Vittorio Sulpizi e Mario Vico.

Adesso sono i loro figli a portare avanti il lavoro dei primi due impresari del rock, che scoprirono Adriano Celentano e curarono gli interessi di numerosi artisti di calibro internazionale.

«Achille Lauro, per il festival di San Marino, è stato una vetrina importante» riflette Gianni Sulpizi (figlio di Mario), appena rientrato in Italia. Al festival, tra platea e galleria, c’erano 800 persone. Il sold out è stato raggiunto proprio dopo l’annuncio della partecipazione di Lauro, reduce dal festival di Sanremo.

Il vincitore Achille Lauro, ieri, in conferenza stampa

«Che avrebbe potuto vincere Lauro era nell’aria. Cosa ne penso? Beh – continua Sulpizi – questa canzone era migliore di quella che ha portato a Sanremo 2022. L’ho trovato anche più serio e composto».

La Sulvic di Ancona ha incontrato ieri il maestro Beppe Vessicchio, Tony Cicco dei Formula 3 e Francesca Carli, soprano dell’Operapop, ospite della Sulvic e ora assessore alla cultura del Comune di Loreto. Tra gli altri, a stringere la mano dei patron della Sulvic, anche Al Bano Carrisi: «Sia Cicco sia Al Bano ricordavano i nostri genitori». Già, perché Sulpizi e Vico senior erano di casa al festival di Sanremo.

Ma torniamo a San Marino: erano 18 le canzoni in gara, 9 quelle presentate da giovani emergenti e 9 quelle portate da volti noti, tra cui – appunto – Achille Lauro, Valerio Scanu e Ivana Spagna, «sempre eccezionale» – il commento di Sulpizi. «Interessante» il conduttore, Jonathan Kashanian.

Per Sulpizi, «anche il secondo classificato – Burak Yeter e Alessandro – avrebbe potuto vincere, ma è stato Lauro ad avere la meglio, con la sua presenza scenica pazzesca». Secondo la Sulvic, «Lauro potrebbe dare filo da torcere a Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022». Anche loro, infatti, parteciperanno – per l’Italia – all’Eurovision Song Contes di Torino.

Fa sapere la Sulvic: «L’edizione di San Marino del festival di selezione per l’Eurofestival ha assunto una rilevanza internazionale dopo i successi riportati da numerosi big che aspirano a palcoscenici di grande respiro come questo. Da quest’anno l’associazione Sulvic di Ancona è partner riconosciuto della manifestazione».

Da sinistra, Gianni Sulpizi, Tony Cicco (della Formula 3), Francesca Carli (Operapop) e Valerio Vico

«Un preciso impegno di Sulvic, infatti, oltre che nello scoprire e sostenere giovani talenti nell’arte, nello spettacolo e nella musica, è quello di portare avanti con determinazione il lavoro svolto dalla coppia di impresari Vittorio Sulpizi e Mario Vico che, da Ancona, resero famosi molti cantanti italiani, alcuni dei quali (come Celentano e Morandi) sono ancora presenti sulla scena italiana e non solo».

«Un Festival su cui sono accesi i riflettori di tutto il mondo. Essere co-sponsor – per la Sulvic – è un degno omaggio al ricordo dei due impresari dorici che lanciarono il festival Adriatico della Canzone, alla Fiera di Ancona, che per dieci anni (dal 1952 al 1960) tenne il passo con il festival di Sanremo».