San Ciriaco, fiera bagnata e (poco) fortunata. Gazebo chiusi al mattino: «Si riapre adesso, meteo permettendo»

ANCONA – San Ciriaco, secondo giorno di fiera: la pioggia frena le presenze, ma gli operatori sono ottimisti. Ieri, 1° maggio, è partita l’edizione 2023 della fiera patronale dorica. La pioggia ha rovinato l’atmosfera di festa del primo lunedì del mese, ma domenica – il giorno di arrivo dei bancarellari – si è lavorato tanto.

Circa 400 le bancarelle presenti: specialità culinarie, prodotti locali da ogni parte d’Italia, ma anche occhiali da sole, piante e vestiario. Ieri, il giorno festivo ha invogliato le persone ad uscire di casa. Non come oggi, invece, quando la pioggia ha segnato ulteriormente un giorno di magra per i commercianti.

“Qui si inciampa”

Oggi purtroppo, la pioggia è tornata a bagnare gli stand che formano il lungo serpentone da mare a mare. La fiera si sviluppa infatti dal Passetto fino al porto anconetano. Il sole sta però timidamente spuntando, facendo ben sperare gli operatori. Uno di loro, Roberto Salvan è rimasto chiuso – come tanti altri – a causa del diluvio di stamane.

Salvan, questa città la conosce bene. Il titolare di ˈMatilde del Monticinoˈ sottolinea: «Domenica abbiamo lavorato tanto, ma le temperature erano più basse. La mattina di ieri (1° maggio) è stata positiva, ma ibrida. Peccato per la pioggia che ha frenato la clientela dalle 14». È infatti a quell’ora che ha iniziato a piovere.

Temporali non-stop fino a poco fa: «Stamattina siamo rimasti chiusi, come gran parte dei nostri colleghi, ora – meteo permettendo – torneremo in piazza». Salvan è posizionato in piazza Pertini, dove offre deliziose specialità emiliano romagnole: gnocchi fritti dolci e salati, piade e birra. «Il clou è all’ora di pranzo, ma anche tra le 17 e le 18, quando poi la gente viene a cena».

Non solo gusto romagnolo, ma anche pugliese, al viale della Vittoria (lato Passetto). Lungo la camminata, tanti gli stand di bomboloni e crêpes. Intanto, è già partita la caccia all’occasione, ma non mancano le polemiche.

“Un motorino in mezzo alla fiera”

Un grosso scooter grigio è stato infatti al centro della giornata di ieri. Il motorino è stato parcheggiato proprio al centro del Viale, a ridosso di un’aiuola, creando non pochi disagi ai pedoni in un passaggio che – va detto – è già stretto per via della presenza dei gazebo.

Come se non bastasse, la pavimentazione del viale della Vittoria si solleva in più punti: sia di fronte alla farmacia Passetto, lato destro guardando il Monumento, sia nei pressi di via Giannelli, in direzione largo XXIX Maggio: «Stavo per inciampare. Per fortuna che tenevo imo marito sotto braccio» – fa sapere Anna Isidori (originaria del maceratese) che ogni anno visita la fiera col marito: «Noi torniamo spesso qui – sottolinea – Il 3 o il 4 maggio, quando il meteo sarà più clemente, faremo gli ultimi acquisti. Per ora, solo un’occhiata in giro».