Ancona, San Ciriaco alle Muse: la cerimonia a porte chiuse dedicata agli eroi dell’emergenza Coronavirus

ANCONA – La consegna delle civiche benemerenze in occasione della festa di San Ciriaco si terrà il 4 maggio al Teatro delle Muse a partire dalle ore 18. Ovviamente la cerimonia sarà a porte chiuse e gli anconetani potranno seguirla in diretta sul web e in tv.

Quest’anno, data l’emergenza sanitaria globale dovuta al Coronavirus, la giunta ha deciso di assegnare il riconoscimento all’intera comunità cittadina, una sorta di medaglia al Valor Civile, a partire da coloro che sono stati e sono in prima linea nel contrasto al contagio e nell’assistenza ai malati e alla popolazione.

Sul palco del Teatro delle Muse ci sarà solo il sindaco Valeria Mancinelli in rappresentanza di tutte le autorità cittadine.

La cerimonia sarà dedicata a coloro che sono stati impegnati a vario titolo nell’emergenza, primi fra tutti medici e infermieri, operatori sanitari, medici di famiglia, volontari delle ambulanze, farmacie, alle forze di polizia, agli operatori dei servizi pubblici che hanno garantito i servizi essenziali ai cittadini ma anche ai fornai, macellai, gestori degli esercizi pubblici, dei negozi, cassiere dei supermercati, tassisti, ai tanti che per responsabilità individuale hanno fatto il loro dovere e anche alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini rispettosi delle regole.

Valeria Mancinelli

«La civica benemerenza 2020 sarà assegnata a tanti, a tutti gli eroi normali, a tutti i nostri concittadini, a tutti i figli di questa città che in queste settimane hanno fatto il loro dovere in una situazione di eccezionale drammaticità con impegno, sacrificio e spesso a rischio anche personale – sottolinea il sindaco -. Quest’anno, come già saprete, non ci sarà la fiera, né le decine di migliaia di persone che la frequentano, non ci sarà la tombola in piazza Cavour, non ci saranno insomma le iniziative che per tanti anni si sono svolte in occasione della festa di San Ciriaco che comunque vivremo intensamente, anche se distanti fisicamente, ma insieme e uniti. L’appuntamento è al Teatro delle Muse, uno dei luoghi più amati dai cittadini. La cerimonia sarà senza pubblico ma la divulgheremo attraverso ogni mezzo possibile».

In queste ore si stanno visionando e montando video spontanei inviati dai cittadini, che verranno trasmessi assieme al video dedicato agli operatori in prima linea.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta da E’ Tv Marche (canale 12), Vera Tv (canale 79), Orange Communication (Radio Arancia, Radio Conero, Radio Sportiva, Arancia Tv canale 210), e su Tv Centro Marche (canale 10) in differita al termine delle news delle ore 23.