Samb, si ricomincia da Piacenza. Angiulli: «Giusto comunque l’ennesimo rinvio»

Tra annunci e rinvii la squadra tornerà in campo proprio l'11 marzo, per disputare la prima delle quattro gare rinviate. Parola al Presidente Fedeli e al centrocampista

Arrivata l’ufficialità del rinvio della prossima gara prevista in casa con il Padova, posticipata al 15 aprile, la Samb tornerà in campo mercoledì 11 marzo proprio contro il Piacenza, per recuperare la prima delle 4 gare rinviate, per l’ottava giornata di ritorno. Ricordiamo che i rinvii avevano infatti riguardato i match Piacenza-Samb, Samb-Cesena, Virtus Verona-Samb e Samb-Padova.

Ora come detto testa alla gara di Piacenza con i rossoblù che non giocano una gara ufficiale dal 16/02, in cui avevano affrontato il Ravenna uscendo sconfitti malamente proprio al “Riviera delle Palme”.

Il Presidente Fedeli commenta così il momento: «Speriamo che questa pausa possa servire a ricaricare le batterie e a ripartire in campionato con il piede giusto. Sicuramente dai ragazzi vorrò vedere un maggior carattere da gettare in campo. Non so i motivi della flessione che abbiamo avuto nelle ultime sei partite. Penso che possano aver inciso sia l’aspetto fisico-atletico che quello mentale. Quello dei Play-Off è un obiettivo che dobbiamo raggiungere».

Il centrocampista della Sambenedettese Federico Angiulli

Anche il centrocampista Federico Angiulli commenta amaro l’ennesimo rinvio della LegaPro: «C’è rammarico. Purtroppo non si gioca neanche domenica. Ci tenevamo a rimetterci in rotta subito ed a lasciarci alle spalle questo periodo negativo. Una sosta comunque giusta perché quando c’è di mezzo la salute non si scherza. Io poi sono particolarmente sensibile a questa emergenza, essendo di Milano sto vivendo questa emergenza con grande apprensione: la mia famiglia è lì, io non posso tornare e loro non possono venirmi a trovare. Abbiamo lavorato alla grande in questi giorni. Il gruppo è unito. Ci siamo trovati ed abbiamo parlato tanto in questi giorni. L’importante è uscire da questo momento prima possibile».

Ora per la Samb è infatti in arrivo un tour de force con partite da giocare praticamente ogni tre giorni. Certamente non sarà facile affrontare queste gare per di più in un momento non facile, anche se con molti giocatori recuperati. Questi i prossimi incontri del mese di marzo: Vicenza-Samb il 15/03, Samb-Cesena il 18/03, Samb-Reggiana il 22/03, Rimini-Samb il 18/03 e Samb-Sudtirol il 29/03. Per aprile invece questo il calendario: Virtus Verona-Samb il 01/04, Feralpisalò-Samb il 05/04, Samb-Imolese l’11/04, Samb-Padova il 15/04. Gubbio-Samb il 19/04 e Samb-Carpi il 26/04 saranno infine le ultime gare di aprile e le ultime due del torneo.