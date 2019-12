Falconara, screening dei nei: già raggiunte 795 iscrizioni online

FALCONARA MARITTIMA – Sono già chiuse le prenotazioni online, arrivate a quota 795, ma resta la possibilità di sottoporsi alle visite presentandosi al Pergoli nelle giornate dell’evento di prevenzione e salute “Badiali 2020 – Controllo dei nei/nevi”. Gli ambulatori, allestiti al Pergoli, resteranno aperti martedì 7 gennaio dalle 15 alle 19, da mercoledì 8 a venerdì 10 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13.

Ci sono 36 medici dermatologi pronti a mettersi a disposizione della comunità come volontari. Gli specialisti dell’azienda Ospedali Riuniti, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Inrca e dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi uniranno le forze con alcuni liberi professionisti per eseguire lo screening su tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al controllo dei nei. Come ogni anno l’iniziativa è dedicata a Gianfranco Badiali, una delle figure più note della pallavolo falconarese, scomparso l’8 gennaio 1988 a soli 26 anni a causa di un melanoma. A Badiali è intitolato il più importante palasport di Falconara e il controllo dei nei del 2020 rappresenta un modo per far sì che, proprio nel nome del grande atleta, persone affette dalla stessa patologia possano curarsi prima che sia troppo tardi.

L’iniziativa è stata presentata oggi, sabato 28 dicembre all’Hotel Touring. Ospite d’onore il professor Andrea Ferretti, responsabile dell’intera area medica della nazionale italiana di calcio. Il professor Ferretti, docente ordinario dell’Università La Sapienza di Roma, è stato campione d’Italia del volley con l’Ariccia nel 1975 e poi medico della nazionale di pallavolo. Durante il suo intervento ha sottolineato come le parole chiave dell’evento siano «entusiasmo» e «volontariato» e ha ricordato l’ultima volta in cui ha visto Gianfranco Badiali, quando hanno affrontato insieme il viaggio di ritorno da Zagabria ad Ancona dopo i mondiali del 1987, che avevano visto l’Italia conquistare il bronzo.

Il sindaco Stefania Signorini ha sottolineato come il Gruppo Amici per lo Sport che organizza l’evento sia «sempre capace di fare rete, coinvolgendo istituzioni e associazioni e dando a ogni iniziativa un respiro sovracomunale». La professoressa Anna Maria Offidani alla guida della clinica dermatologica degli Ospedali Riuniti, e il dottor Carlo Cota, direttore dell’unità operativa complessa di Dermatologia dell’Irccs Inrca, hanno invece evidenziato il ruolo della prevenzione dermatologica, unica arma capace di salvare la vita ai pazienti e hanno esaltato l’importanza dell’evento falconarese, che vedrà impegnati per cinque giorni tanti specialisti. Il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e il dottor Fabio Sturani, capo di gabinetto del governatore Luca Ceriscioli, hanno ricordato l’impegno della Regione per la prevenzione e lo sport. Al termine della presentazione il primo cittadino di Falconara ha donato al professor Ferretti una Vela, una scultura dell’artista Guido Armeni.

L’evento è organizzato dal Gruppo amici per lo sport (Gas) in collaborazione con il Comune di Falconara, grazie alla disponibilità della professoressa Offidani, del dottor Cota e del dottor Giuseppe Lemme, a capo di Dermatologia del Carlo Urbani. I tre dirigenti parteciperanno allo screening con le loro equipe. L’iniziativa è supportata da Regione Marche, Azienda Ospedali Riuniti, Asur, Univpm, Lilt, Rotary Club Falconara, Croce Rossa, Croce Gialla Falconara, Unitalsi, Gruppo comunale di Protezione civile e Società nazionale di salvamento. Gli organizzatori ringraziano tutti i sostenitori che hanno reso possibile questo evento.

