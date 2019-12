Falconara: torna lo screening dei nei. Aperte le iscrizioni

Gli ambulatori, allestiti al Centro Pergoli, saranno aperti dal 7 all’11 gennaio. Come ogni anno l’iniziativa è dedicata a Gianfranco Badiali, una delle figure più note della pallavolo falconarese, scomparso l’8 gennaio 1988 a soli 26 anni a causa di un melanoma

FALCONARA MARITTIMA – Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo evento gratuito di prevenzione e salute “Badiali 2020 – Screening dei nei/nevi”, che si svolgerà dal 7 all’11 gennaio all’interno del Centro Pergoli di piazza Mazzini. I medici dermatologi dell’azienda Ospedali Riuniti, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Inrca e dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi uniranno le forze con alcuni liberi professionisti e, per cinque giorni consecutivi, sottoporranno a screening tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al controllo dei nei.

Gli ambulatori allestiti al Pergoli resteranno aperti martedì 7 gennaio dalle 15 alle 19, da mercoledì 8 a venerdì 10 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13. Nelle precedenti edizioni alcuni pazienti, grazie allo screening falconarese, hanno scoperto per tempo gravi patologie: l’iniziativa ha permesso loro una diagnosi precoce che gli ha salvato la vita. Ci si può iscrivere direttamente da casa tramite il portale del Gruppo Amici per lo sport (www.gruppoamiciperlosport.it) attraverso il link http://www.stefanoerrani.it/prenotazionigas/. Per informazioni si può contattare il numero 3480729629 (Stefano Errani) oppure mandare una e-mail a info@gruppoamiciperlosport.it.

L’evento è organizzato dal Gruppo amici per lo sport (Gas) in collaborazione con il Comune di Falconara, grazie alla disponibilità della professoressa Anna Maria Offidani della clinica dermatologica degli Ospedali Riuniti, del dottor Carlo Cota dell’unità operativa di Dermatologia dell’Inrca, del dottor Giuseppe Lemme di Dermatologia del Carlo Urbani e dei dermatologi che esercitano la libera professione. L’iniziativa è supportata da Regione Marche, Azienda Ospedali Riuniti, Asur, Univpm, Lilt, Rotary Club Falconara, Croce Rossa, Croce Gialla Falconara, Unitalsi, Gruppo comunale di Protezione civile e Società nazionale di salvamento.

Come ogni anno l’iniziativa è dedicata a Gianfranco Badiali, una delle figure più note della pallavolo falconarese, scomparso l’8 gennaio 1988 a soli 26 anni a causa di un melanoma. A Badiali è intitolato il più importante palasport di Falconara e lo screening dei nei del 2020 rappresenta un modo per far sì che, proprio nel nome del grande atleta, persone affette dalla stessa patologia possano curarsi prima che sia troppo tardi e sconfiggere la malattia.

