Ospedale di Torrette, al via la “fase 3” dei lavori. Ecco cosa cambia alla viabilità

Proseguono i lavori per il nuovo Salesi ad Ancona. Fino al 20 marzo sarà chiusa una carreggiata della strada situata tra l’ingresso principale e il parcheggio a pagamento. Resta solo un senso unico in ingresso

ANCONA – La fase 3 a Torrette per i lavori del nuovo Salesi inizia prima del previsto. Da domani infatti, venerdì 6 marzo, avrà inizio e la viabilità antistante l’ospedale di Torrette sarà soggetta ad altre variazioni, dovute alla prosecuzione degli scavi.

Da venerdì 6 marzo, e fino al 20 marzo, sarà chiusa una carreggiata della strada situata tra l’ingresso principale ed il parcheggio a pagamento; pertanto resterà solo un senso unico in ingresso. Sarà creato un percorso di uscita passante all’interno del parcheggio visitatori.

È previsto da crono programma che tali lavori si concludano al massimo entro il 20 marzo ma non è escluso che ciò possa avvenire anche in data anteriore in considerazione della volontà della stazione appaltante, dell’impresa esecutrice e della direzione aziendale, di concludere prima i lavori.