Partorisce un feto morto, la Procura indaga per omicidio colposo

ANCONA – Porta a termine la gravidanza ma poco prima del parto programmato qualcosa non va e dà alla luce un feto morto. La donna, che doveva diventare mamma, era arrivata al nono mese.



Domenica è stata sottoposta ad un parto cesareo al Salesi ma per la piccola, una bimba che portava in grembo, non c’era più nulla da fare. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Un atto dovuto per il pm Rosario Lioniello che ieri, lunedì 27 gennaio, ha ricevuto sulla sua scrivania un esposto della partoriente.



La donna, 30enne, residente in provincia, ha incaricato già un avvocato di seguire la vicenda. Non tanto per puntare il dito già su qualcuno quanto piuttosto per avere certezza se la sua bambina poteva salvarsi o meno. Sabato (25 gennaio) in mattina infatti si era recata in ospedale per dei dolori ma il ricovero sarebbe avvenuto solo a tardo pomeriggio. Il fascicolo aperto dalla magistratura al momento è a carico di ignoti e il pm attende di acquisire le cartelle cliniche per risalire ai medici che hanno seguito la donna ed eventualmente indagarli. Sul feto verrà disposta l’autopsia.