Ancona, sale sul treno dopo una caduta e si sente male: soccorsa un’anziana

ANCONA – Quel treno diretto a Padova proprio non poteva perderlo. Ferita e dolorante, una donna di 82 anni è stata soccorsa questa mattina alla stazione di Ancona, all’interno di un convoglio diretto in Veneto.

Alle 7 era partita da Benevento, in Campania, nonostante avesse avuto una brutta caduta in casa. Un incidente domestico che le aveva procurato un trauma cranico al quale però la donna lì per lì non aveva dato peso. Intenzionata a fare comunque il viaggio, l’anziana è arrivata alla stazione e ha preso il treno.

Quando la locomotiva è arrivata ad Ancona la 82enne si è sentita male e ha perso i sensi. Dal treno è stato dato l’allarme cercando subito un medico.

Sul posto è arrivata la Polfer e poco dopo il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla.

L’anziana aveva un trauma cranico ed è stata lei, appena si è ripresa, a riferire della caduta avuta qualche ora prima. Con un codice di media gravità è stata portata all’ospedale di Torrette per accertamenti.