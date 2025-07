Conto alla rovescia per i saldi, Confcommercio Marche: «Essere alla moda non va più di moda. Speriamo in un rilancio»

È iniziato il conto alla rovescia per i saldi estivi, al via il 5 luglio. Nelle Marche il periodo degli sconti proseguirà fino al 1° settembre. Un appuntamento che gli operatori del commercio sperano sia in grado di risollevare i consumi in flessione. «Il mondo del commercio sta attraversando una situazione generalmente non positiva» spiega il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, specie per quanto riguarda la moda.

«Da questa settimana il turismo entra nel vivo – prosegue – tra hotel e campeggi abbiamo un 80% di occupazione mediamente in molte strutture, speriamo che i saldi possano dare una spinta alle vendite che a giugno si sono concentrate soprattutto nei weekend. Gli acquisti legati all’abbigliamento estivo e ai costumi partono ora, la stagione è iniziata tardi. I saldi sono un appuntamento atteso anche dai consumatori che approfittano di questo momento per acquistare i prodotti al centro dei loro desideri: in cima alla lista ci sono soprattutto capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi».

Polacco evidenzia che la crisi che sta attraversando la moda è il risultato di più fattori: il calo dei consumi da un lato è causato «dall’incertezza legata ai dazi e alle guerre», ma anche ad un cambio nelle abitudini dei consumatori «fino ad alcuni anni fa gli acquisti partivano prima, si teneva ad essere alla moda, oggi invece – prosegue – l’abbigliamento e le calzature non sono più una priorità e ‘essere alla moda non va più di moda‘. Speriamo che i saldi diano un’accelerazione agli acquisti».

Ubaldo Traini di Tutti i Tipo parla di «una flessione continua del lavoro» che va avanti ormai da alcuni anni. «Nonostante nel mese di giugno il tempo sia stato buono – dice – le persone hanno speso poco in abbigliamento e calzature. Speriamo i saldi ci diano una mano per rilanciare il lavoro». Il commerciante spiega che il settore per spingere le vendite mette in campo diverse promozioni durante l’anno, «una volta c’erano solo i saldi, adesso invece, vengono fatte diverse promozioni dalle attività commerciali» per rilanciare le vendite di abbigliamento e calzature.

«L’entusiamo dell’acquisto durante i saldi generelamente dura una settimana, massimo 10 giorni – prosegue – ma chi approfitta di questa fase iniziale trova capi di stagione a prezzi ottimi. I primi giorni dei saldi – conclude – sono sicuramente i più interessanti».