Saldi invernali 2022: dal 5 gennaio al via nelle Marche

È stata ufficializzata la data di inizio dei saldi invernali nella regione: gli sconti di fine stagione, dunque, al via dal 5 gennaio. Questo quanto deciso dalla Giunta Regionale che ha approvato, questa mattina, in via definitiva, il provvedimento sui saldi di fine stagione, proposto dall’assessore Mirco Carloni, che formalizza questa scelta. I periodi di vendita di fine stagione, per l’anno 2022, nelle Marche, potranno effettuarsi dal 5 gennaio (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) fino al 1° marzo e dal 1° sabato del mese di luglio (2 luglio) fino al 1° settembre. Inoltre gli operatori che effettuano le vendite di fine stagione o partecipano all’evento del “Black Friday” previsto per venerdì 26 novembre 2021 non hanno l’obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.

Lo comunica il vice presidente e assessore al Commercio Mirco Carloni che ha proposto il provvedimento sui saldi di fine stagione, approvato questa mattina, dalla Giunta. «Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione, sono stabiliti dalla Giunta regionale dopo il confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale – ricorda l’assessore – Lo scorso 2 novembre la commissione Sviluppo economico delle Regioni e delle Province Autonome all’unanimità, ha riconfermato le date dei saldi di fine stagione previste dalle intese del 2011 che, di fatto, hanno reso omogeneo, su quasi tutto il territorio nazionale, i periodi delle vendite di fine stagione».