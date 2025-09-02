Ryanair: 20 voli settimanali da/per Ancona su Londra Stansted, Bruxelles Charleroi e Catania

ANCONA – Ryanair annuncia i voli invernali sullo scalo di Ancona. Ryanair è stata la prima compagnia low-cost ad operare ad Ancona, con il suo primo volo sulla rotta Ancona-Londra Stansted nel 1999, e da allora ha continuato a crescere ad Ancona generando traffico, turismo, occupazione e trasportando 4,5 milioni di passeggeri fino ad oggi.



Quest’inverno, Ryanair opererà 20 voli settimanali da/per Ancona su 3 rotte, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi e Catania.



La dichiarazione

«In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale 2025 per Ancona, dove opera dal 1999, garantendo crescita, investimenti e posti di lavoro. Quest’inverno, Ryanair opererà un operativo dall’aeroporto di Ancona con 20 voli settimanali su 3 rotte – Londra, Bruxelles e Catania – offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i loro viaggi invernali.

Per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair invita il governo italiano e le regioni a seguire l’esempio positivo dell’Abruzzo, della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato a una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale municipale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita ambizioso per l’Italia, tra cui un aumento del traffico a oltre 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 1,500 nuovi posti di lavoro per piloti, assistenti di volo e ingegneri, 40 aeromobili aggiuntivi (per un valore di 4 miliardi di dollari di investimenti) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani», ha detto Fabrizio Francioni, head of Communications Italy di Ryanair.

Per celebrare l’operativo invernale 2025 ad Ancona, Ryanair ha lanciato una vendita di posti a partire da 24,99 euro per viaggiare fino a fine dicembre.