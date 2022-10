In ritardo rispetto allo scorso anno, per «questioni di manutenzione». Ma la ruota inizierà a girare venerdì 28 ottobre e si fermerà il 26 gennaio, ben oltre il periodo dell'Epifania

ANCONA – È arrivata la ruota panoramica: la città si prepara al Natale. I tir carichi di cabine, cestelli e led sono arrivati in piazza Cavour nella tarda serata di venerdì. Due giorni fa, in tanti sono rimasti sorpresi alla vista dei camion da trasporto eccezionale in centro.

Il tir con la ruota è arrivato venerdì, in tarda serata

Solo dopo si è appreso che si trattava della ruota. I tecnici sono al lavoro da ieri mattina (sabato 22 ottobre) per portare a termine tutte le operazioni di montaggio. «La ruota inizierà a girare venerdì 28 ottobre – una settimana in ritardo rispetto allo scorso anno per «questioni di manutenzione», precisa il titolare, Manuel Rambelli – e resterà ad Ancona fino al 26 gennaio».

Certo, quest’anno bisognerà fare i conti con il caro bollette e i costi lievitati dell’energia elettrica. Sarà un Natale sobrio, ma non rinunceremo alle luminarie, aveva detto nei giorni scorso la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.

La prima cittadina aveva spiegato come i costi per la ruota non fossero a carico del Comune (e quindi della cittadinanza), ma venissero pagate dai gestori. «Nessuna marcia indietro sul fronte del Bianco Natale 2022 – aveva fatto sapere la numero uno di Palazzo del popolo. Confermate tutte le attrazioni, dalla pista di pattinaggio alla ruota, passando per mercatini e luminarie».

«Su ruota e pista ci tengo a precisare – le parole di Mancinelli – che le bollette elettriche dei consumi durante i quaranta giorni del Natale saranno a carico delle ditte che offrono il servizio. Non un euro ricadrà sulla collettività».

Manuel Rambelli in questi giorni è al lavoro per la preparazione dell’impianto

Per Rambelli, «un aumento dei costi di gestione ci sarà inevitabilmente, dato il periodo che stiamo vivendo. Ma si tratta di costi ancora sostenibili, per fortuna. Tra l’altro – spiega il titolare della ruota – questa è un’attrazione di ultima generazione, con led e pixel a basso consumo energetico. Le lampadine nel nostro impianto non esistono e i motori non sono oleodinamici ma elettrici, con inverter a basso consumo».

«Nessun rincaro per l’utenza, i costi – dice – rimarranno (più o meno) uguali. Anzi, ci saranno delle novità, come i pacchetti famiglia. Per quanto riguarda le tariffe – conclude – verranno dichiarate ufficialmente nei dettagli al momento dell’apertura».

E se qualcuno, sul web, temeva che questo fosse uno degli ultimi anni con la ruota, visto il caro bollette, beh, Rambelli smentisce: «E perché mai dovremmo andare in perdita? Magari, per noi, si potrebbe abbassare lievemente il margine di profitto, quello sì, ma le stagioni sono andate sempre bene e noi siamo positivi. Se ci saremo nel 2023? Penso proprio di sì».