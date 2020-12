Rugby, Ernesto Cimino (URA) traccia il bilancio dell’ultimo anno trascorso

Il presidente dell'Unione Rugbistica Anconitana ha fatto il punto sull'annata trascorsa in ottica palla ovale rivolgendo anche il proprio sguardo al futuro con varie iniziative in cantiere

ANCONA – È stato un anno particolare per tutti a causa della pandemia. Nell’universo del rugby anconetano, dove l’Unione Rugbistica Anconitana ne è la massima espressione, come in tutte le discipline si sono registrati degli alti e bassi. Una cosa, però, è rimasta costante: la passione dei giovani legata alla palla ovale. Ernesto Cimino, numero uno della società biancoverde, ha ripercorso le tappe principali degli ultimi messi volgendo anche uno sguardo alle statistiche:

«Guardando a com’era iniziato posso dire che i risultati sono stati ottimi. Non abbiamo, di fatto, mai sospeso gli allenamenti e di questo va dato grande merito ai nostri tecnici e al coordinamento del dt Adrian di Giusto. Se prendiamo una statistica che analizza le presenze al campo, c’è stata un media tra under 6 e under 16 che va oltre l’85% a fronte del 70% riscontrato negli anni passati. Tutto questo significa che i ragazzi si divertono, che hanno voglia di incontrarsi e che riusciamo a garantirgli, seppur nelle difficoltà, una sana attività sportiva. La priorità è quella di tornare alla normalità. Tornare a giocare darà più stimoli agli atleti ma aspettiamo le indicazioni dalla Fir che saranno determinanti in questo senso».

Cimino guarda anche al futuro, anticipando qualche evento che l’URA ha in cantiere: «Il prossimo mese di giugno vorremmo organizzare il 2°Trofeo Stefano Lucarini al femminile rivolto alle categorie Under 16 e Under 18 che vedrà la partecipazione di squadre da sei regioni d’Italia. Speriamo ci venga concesso. Anche al minirugby abbiamo rivolto le nostre principali attenzioni e stiamo provando ad allestire qualcosa anche per loro che possa riunire tutta Italia».