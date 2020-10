Ancona, Rubini di AIC: «Non è stato ancora attivato l’iter per il bilancio partecipato 2020»

ANCONA – Non è ancora stato attivato quest’anno l’iter per la presentazione dei progetti del bilancio partecipato. Se in questi giorni, infatti, sono iniziati i lavori relativi al progetto vincitore del Bilancio partecipato 2019, “Green Pix”, che prevede la riqualificazione del parco Montemarino, la quota di 150 mila euro prevista per l’edizione 2020 non è stata ancora utilizzata.

Su questo, il consigliere Francesco Rubini di Altra Idea di Città (AIC), ha chiesto informazioni alla giunta con un’interrogazione, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. «Nel bilancio di previsione 2020 – ha detto Rubini – la quota prevista per il bilancio partecipato è pari a 150 mila euro, ma nel 2020 l’iter per la presentazione dei progetti del bilancio partecipato non è stato attivato e il fondo rischia di rimanere nel residuo di bilancio. L’amministrazione come intende spendere questa quota? Prevede la possibilità di investirla in progetti comunque destinati ai quartieri?». Inoltre il consigliere ha chiesto se «sono già stati erogati i fondi 2019 e se ci sono novità sullo stato di avanzamento dei lavori per il progetto vincitore dello scorso anno».

«Nelle prossime settimane – ha risposto Stefano Foresi, assessore alla Partecipazione Democratica – ci sarà una variazione di bilancio. Purtroppo quest’anno abbiamo avuto tante spese per il Covid e per gli interventi straordinari eseguiti dopo la grandinata di fine agosto. Solo per sistemare ciò che la grandine ha distrutto stiamo spendendo 200mila euro. Vogliamo però portare avanti il bilancio partecipato in cui crediamo molto e ci impegneremo per questo».

«Ci auguriamo che i soldi vengano comunque spesi per progetti che siano in linea con le finalità del bilancio partecipato. Tutti siamo consapevoli delle emergenze che hanno investito la città – ha replicato Rubini – ma sono importanti anche i progetti per i quartieri ed è fondamentale avviare un rapporto di collaborazione con i Ctp (Consiglio Territoriale di Partecipazione, ndr), perché conoscono bene le problematiche della città».

Della stessa idea Patrizia Santoncini, presidente del Ctp1: «Abbiamo approvato e presentato un documento intitolato “Ctp amministrazione”, con il quale chiediamo di nuovo di poter partecipare alle decisioni dell’amministrazione, come scritto nel regolamento. Chiediamo anche che ci vengano indicate le modalità e i percorsi attraverso i quali possa concretizzarsi questa partecipazione. Inoltre abbiamo indicato di poter partecipare al bilancio partecipato perché vivendo il territorio, possiamo dare qualche suggerimento. Anche il Ctp2 e il Ctp3 hanno approvato documenti analoghi. Presto organizzeremo un’assembla con i residenti del centro, per ascoltarli e per avanzare proposte sul risanamento del centro storico, non solo delle strade, ma anche dal punto di vista architettonico. Noi vogliamo essere ascoltati e consultati. I Ctp non sono una branca dell’Amministrazione, sono organi di partecipazione».

Nel frattempo, Foresi ha spiegato che «il 28 settembre sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione del parco Montemarino, utilizzato da circa 1400 ragazzi. In questi giorni sono iniziati i lavori». Proposto dagli studenti dell’Istituto Savoia Benincasa (Classe 5 B turismo) Green Pix è stato il progetto vincitore della terza edizione del bilancio partecipato del Comune nel 2019. Foresi ha spiegato che, oltre alla potatura degli alberi e alla creazione di un percorso che ne faciliti l’accesso, il progetto prevede la creazione di un anfiteatro, tavoli e panchine, la riqualificazione del campetto polifunzionale, wi-fi, e soprattutto la creazione di un’app per la descrizione delle specie arboree. L’area verde di via Marini, vicina a ben quattro plessi scolastici, sarà quindi riqualificata e il costo totale dell’intervento è di circa 134mila euro, finanziato con i fondi del progetto Bilancio Partecipato 2019.