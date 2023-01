Ruba un cellulare e accoltella il proprietario: 28enne arrestato per rapina

ANCONA – Fine anno da brividi in piazza Cavour, dove attorno alle 22 si è registrata una rapina con accoltellamento. Mentre il capoluogo si preparava alla notte più lunga, al numero unico 112 veniva segnalata una richiesta di aiuto da piazza Cavour dove due uomini stavano litigando e uno era stato accoltellato.



Immediato l’intervento della Squadra Volanti della Questura. A restare ferito, un pakistano di 28 anni, che ha raccontato di essere stato rapinato e ferito da un connazionale. Verso le 21, la vittima stava seduta su una panchina in piazza Cavour, stava telefonando alla famiglia al paese d’origine. Si è accorto di quel connazionale che si avvicinava con la scusa di una sigaretta. Non lo conosceva e non aveva da dargliene, ma al diniego il connazionale gli ha strappato il cellulare dalle mani e si è dato alla fuga verso corso Garibaldi.

Il ragazzo ha tentato dunque di inseguirlo, lo ha raggiunto e bloccato, cingendolo con le braccia alla vita. Ma in quel momento, dimenandosi il ladro ha estratto un coltello e ha colpito al fianco l’altro, ferendolo superficialmente. Nonostante la ferita, il pakistano non ha mollato la presa e per farlo desistere, l’altro ha lanciato il cellulare rubato in mezzo alle siepi. Tuttavia, il pakistano ha continuato a tenerlo immobilizzato. Intanto la folla si era radunata in piazza Cavour e nelle vie del centro, quel trambusto non è passato inosservato e qualcuno ha allertato il 112. Mentre il proprietario del cellulare teneva ben saldo il suo aggressore, per non farlo fuggire in mezzo alla folla, arrivavano le volanti della Questura che hanno bloccato l’aggressore, lo hanno identificato e perquisito: nella tasca laterale destra dei pantaloni veniva trovata una cesoia con una lama di circa otto centimetri.



Gli agenti inoltre hanno provveduto a recuperare il telefono, finito all’interno di una siepe, e hanno sequestrato il coltello, ritrovato a terra. Il ferito è stato medicato al pronto soccorso di Torrette, per lui una prognosi di pochi giorni avendo riportato una ferita superficiale. Mentre il connazionale – anch’egli 28enne – è stato arrestato per rapina aggravata dall’uso di un’arma e per lesioni personali, nonché denunciato alla competente autorità giudiziaria per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.