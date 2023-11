Rotatoria Squartabue, ci siamo quasi: sopralluogo dei sindaci di Loreto e Recanati

LORETO – Hanno fatto una passeggiata insieme il sindaco di Loreto Moreno Pieroni e il primo cittadino di Recanati Antonio Bravi in questi giorni per verificare l’effettivo stato dei lavori della bretella di Villa Musone, che collegherà la parte di Castelfidardo (dove il tracciato è già completato) con quella di Recanati con una rotatoria. Ancora qualche settimana di lavoro, che procede in maniera spedita per terminare l’opera, e il nuovo asse viario sarà percorribile grazie ad un lavoro congiunto tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e Recanati, e le aree delle Province di Ancona e Macerata.

Le parole dei sindaci

«Si tratta di un’opera attesa da decenni che eliminerà gran parte del traffico che affligge la frazione di Villa Musone e velocizzerà i collegamenti tra i Comuni di Recanati, Loreto e l’Acquaviva e i Campanari di Castelfidardo – dicono i sindaci -. Tra poche settimane sarà inaugurata e aperta al traffico. E’ un progetto in cui pochi credevano e che invece si sta per realizzare a beneficio delle nostre comunità».