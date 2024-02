OSIMO – Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha sollecitato il presidente della Giunta regionale Acquaroli e l’assessore ai Trasporti Baldelli a rispondere ad un’interrogazione sul tema della viabilità congestionata per i lavori di costruzione della nuova infrastruttura al servizio del parco commerciale Cargopier di Osimo. «Si faccia immediata chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori della rotatoria tra la strada statale 16 e via Sbrozzola», ha detto, sollecitando le istituzioni regionali a intraprendere tutte le misure per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e segnarne una data certa per la fine, tenendo lo sguardo sempre rivolto alla sicurezza degli utenti della strada. Nel corso delle settimane viva è stata la protesta dei commercianti, dei residenti e di tanti automobilisti. «I lavori sono iniziati l’11 ottobre e sono fermi ormai da fine novembre, per ragioni che l’amministrazione comunale di Osimo non ha ancora giustificato – continua Latini -. La rotatoria è essenziale per garantire la sicurezza stradale in un tratto contraddistinto da forti rallentamenti del traffico, in corrispondenza con l’entrata e uscita dei veicoli dal centro commerciale, e la situazione precaria dei lavori non fa altro che peggiorare la fluidità della circolazione stradale, con tutti i rischi conseguenti per gli automobilisti. Occorre inoltre tenere presenti i disagi subiti dai commercianti della zona a sud del Musone, che lamentano minori ingressi nelle attività proprio a causa del ritardo dei lavori».

La data di consegna dell’opera è passata da Natale 2023 a gennaio 2024 fino alla previsione odierna di marzo 2024. «L’amministrazione comunale di Osimo ha sinora rifiutato la proposta di un incontro tra le parti interessate nonostante i fondi per la realizzazione dell’opera provengano dalla Regione Marche. La rotatoria, nondimeno, sarà utile anche in previsione dell’apertura del nuovo ospedale Inrca-Osimo».

La replica del sindaco Pugnaloni

Il sindaco Simone Pugnaloni replica: «Inutile interrogazione da parte del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche all’assessore regionale ai Lavori pubblici. Si confondono i ruoli, la Regione Marche è un ente, il Comune di Osimo è un altro ente. I lavori sono stati commissionati dal Comune di Osimo che è l’unico ente deputato sulla questione. I lavori stanno proseguendo con l’apposizione dei cordoli che delimitano la rotatoria, le isole sparti traffico ed i confini della nuova viabilità. Seguiranno, prima del termine dei lavori, l’apposizione dell’impianto di illuminazione della rotatoria e l’asfaltatura della stessa. Il termine del cantiere è fissato al 14 marzo».