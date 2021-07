Rocca Priora, in 40 a ballare al chiuso. Nei guai un locale

Scattata la chiusura e una multa di 400 euro per il gestore del locale, per inosservanza alla normativa nazionale per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19



FALCONARA MARITTIMA – Blitz dei Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che, questa notte, 25 luglio, in località Rocca Priora, hanno chiuso un circolo privato, impegnato in attività di spettacolo e pubblico intrattenimento come una vera e propria discoteca “al chiuso”.

Il controllo è iniziato alle 23 circa quando i militari in borghese, fingendosi clienti, si sono introdotti all’interno del locale constatando la presenza di circa 40 persone, tutte in piedi ed intente a ballare oppure a socializzare a distanza ravvicinatissima (anche a causa della musica ad alto volume), la maggior parte delle quali prive di dispositivi di protezione delle vie aeree.

Sono quindi scattati i sigilli ed una multa di 400 euro per il gestore del locale, per inosservanza alla normativa nazionale per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Sono tuttora in corso anche approfondimenti sui titoli autorizzativi per fugare il dubbio che il circolo, in veste di associazione culturale e quindi con il godimento di particolari sgravi fiscali, eserciti a tutti gli effetti attività di pubblico spettacolo e pubblico trattenimento, al pari di un esercizio pubblico.