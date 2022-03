ANCONA – Al via la partnership dedicata al trasporto ecosostenibile. Da oggi per raggiungere il centro di Ancona, appena sbarcati dal treno, ci sono i mezzi elettrici: monopattino o automobile. Il progetto, una start up messa in campo dalla azienda MaSMo, è stato realizzato grazie alla joint venture con Trenitalia e al supporto della Regione Marche. L’iniziativa è stata presentata oggi (martedì 1 marzo) ad Ancona dall’assessore regionale ai trasporti, Guido Castelli, Fausto Del Rosso, direttore Regionale Marche di Trenitalia e da Ida Prosperi, amministratore unico di MaSMo.

La novità green

L’utilizzo del mezzo elettrico in combinazione con il treno rappresenta il connubio ideale per un trasporto veramente ecosostenibile. Per usufruire del servizio di noleggio dei mezzi elettrici basta scaricare l’app MaSMo Mobility. «Questa iniziativa fa parte di una politica di familiarizzazione con la mobilità sostenibile – spiega l’assessore Castelli – e in parte si sostiene anche con il contributo della Regione: l’accise sugli idrocarburi, infatti, è stata destinata ad un bando per favorire la mobilità sostenibile e Masmo ha saputo cogliere questa opportunità». Tema, quello della mobilità green, su cui la Regione sta particolarmente puntando. «Ci siamo posti l’obiettivo – ha sottolineato Castelli – di rendere familiare e accessibile il mezzo green per eccellenza, il treno, ai consumatori e su questo stiamo lavorando con Trenitalia. Ad esempio ci stiamo dotando di convogli sempre più performanti e comodi e della carta Tutto Treno, ovvero un titolo di viaggio agevolato». Dunque la possibilità di utilizzare mezzi elettrici viene vista da Trenitalia come «un’estensione del servizio di trasporto del treno grazie al nostro partner green che mette a disposizione servizi elettrici – ha aggiunto Fausto Del Rosso -. Ogni contributo utile a togliere auto private dalla strada e a potenziare l’integrazione del servizio pubblico locale con mezzi che possano favorire la quotidianità degli utenti, a partire da pendolari e studenti, negli spostamenti è una cosa ben gradita». Secondo Ida Prospeti di MaSMo «l’accelerazione verso la mobilità sostenibile è possibile grazie alla presenza di infrastrutture e servizi innovativi digitalmente integrati, da utilizzare in modo smart e autonomo con lo sviluppo delle app».

Gli altri servizi

La partnership tra Trenitalia e MaSMo non si esaurisce nel noleggio di mezzi elettrici, ma spazia in tutti gl altri servizi offerti. Come MaSMo Park, ad esempio. Ovvero la sosta gratuita nella sessione di parcheggio di primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore. Oppure MaSMo Share: il buono per il noleggio di mezzi elettrici, auto e monopattini, per il primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore. E ancora: MaSMo Charge, ovvero il servizio di ricarica gratuito dell’auto elettrica per un primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore. E MaSMo Stay CoWo & Conference: il buono gratuito per l’utilizzo di uffici e sale conferenze per un primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore.