Riviera del Conero, una raccolta fondi per la nuova ambulanza

NUMANA – “Un’ambulanza per la Riviera del Conero” è il nome della campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio territoriale di emergenza-urgenza. L’iniziativa ha come obiettivo quello di venire in aiuto alle persone, offrendo un nuovo mezzo per l’emergenza sanitaria ai Comuni di Numana e Sirolo dove la Croce Bianca è convenzionata per il servizio 118 e a tutti gli altri comuni limitrofi dove la Centrale Operativa di Ancona Soccorso ne disporrà l’invio in caso di necessità. «La somma da raggiungere si aggira intorno ai 110mila euro. È questo il costo dell’ambulanza dotata delle apparecchiature in grado di garantire il supporto avanzato delle funzioni vitali, e non solo – dicono dalla Croce bianca -. Infatti il mezzo sarà dotato anche del sistema di ricambio d’aria a pressione negativa: un flusso d’aria in costante avvicendamento all’interno del vano sanitario generato dall’emissione di aria respirata e di immissione di aria sanificata, con una frequenza elevata di cicli al minuto, permettendo così un’importante diminuzione del rischio di contagio per gli operatori».

Tutti possono partecipare: enti, aziende, istituzioni, cittadini, gruppi di persone, anche con piccole cifre. Ricordiamo inoltre che la legge prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al terzo settore per promuovere la donazione. Con un piccolo sostegno possiamo contribuire ad un grande risultato, a favore di tutti.

La protesta

Già l’anno scorso, in piena estate, la Croce bianca aveva prestato voce alla protesta. «Anche quest’anno, siamo alle solite. Un malore, un incidente nella Riviera del Conero e spesso occorre attendere che l’ambulanza arrivi dai Comuni limitrofi. Proprio come l’anno scorso, il problema si ripete – dicevano a inizio agosto -. Ad oggi, sono già stati diversi i casi in cui la Centrale Operativa del 118 è stata costretta a far intervenire un mezzo da Loreto, da Camerano, da Castelfidardo o addirittura da Recanati per soccorrere gli infortunati nel territorio di Numana lasciando così “scoperti”, cioè senza ambulanza per il soccorso, ulteriori zone. Tutto questo perché, ancora una volta, l’Asur, nonostante l’aumento di richieste di soccorso dovute alla crescita di popolazione durante la stagione estiva, non reputa necessario l’incremento di ambulanze nei due comuni rivieraschi».