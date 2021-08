Riviera del Conero, raffica di soccorsi sulle spiagge

Superlavoro per il gommone di salvataggio di Portonovo. In tandem con la Guardia Costiera, è uscito per soccorrere una donna caduta e un uomo su un motoscafo

ANCONA – Tra ieri e oggi, tantissimi gli interventi sulle spiagge della Riviera del Conero. Se ieri a Mezzavalle si è temuto il peggio per un ragazzo di trent’anni punto in spiaggia da un calabrone, oggi il gommone di salvamento di stanza a Portonovo ha prestato soccorso a una ragazza caduta nel sentiero che conduce sempre a Mezzavalle. Un trauma lieve per fortuna, ma il trasporto in pronto soccorso è stato comunque inevitabile.

Oggi pomeriggio, invece, l’imbarcazione di salvataggio, in tandem con la Guardia Costiera, è intervenuta davanti la baia di Portonovo per gestire un malore. Un uomo di 56 anni, probabilmente, ha avuto una congestione. Il 118, successivamente, ha ospedalizzato il paziente in condizioni non critiche.