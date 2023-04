Riviera del Conero, servizi congiunti tra Numana e Sirolo per l’estate in partenza

RIVIERA DEL CONERO – Numana e Sirolo hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di alcuni servizi importanti quando la Riviera del Conero sarà invasa dai turisti, sia dal punto di vista della sicurezza che della viabilità delle due cittadine, per garantire un servizio migliore. I sindaci Gianluigi Tombolini di Numana e Filippo Moschella, Sirolo, hanno firmato un accordo per il servizio congiunto di soccorso marittimo. Per tutta l’estate sarà espletato il servizio congiunto di soccorso marittimo con idroambulanza: i costi del servizio saranno sostenuti interamente dai due Comuni in parti uguali, con il Comune di Numana ente capofila.

Il Comune di Sirolo, per sostenere il notevole aumento del traffico veicolare dovuto all’apertura di nuove attività ricettive e di pubblico spettacolo, ha avuto la necessità di ricercare nuove aree da adibire a parcheggio. Per questo è stata ritenuta inevitabile l’acquisizione anticipata del parcheggio di via San Francesco di Sirolo, che per la stagione estiva sarà trasformato a pagamento, come tutti gli altri comunali. Il Comune di Sirolo garantisce che il parcheggio potrà continuare ad essere utilizzato gratuitamente dai possessori dei seguenti pass verde, rosa, giallo e bianco rilasciati da Numana.

Per sostenere le necessità del Comune di Numana, Sirolo metterà a disposizione il parcheggio temporaneo in via Aldo Davanzali che potrà essere utilizzato gratuitamente dai possessori dei pass lavoratori e per strutture ricettive del centro. «Questa iniziativa rafforza la collaborazione istituzionale e la cooperazione già esistente tra i due enti», commentano i due primi cittadini, che sottolineano l’importanza dell’agire in forma sinergica per fornire soluzioni attivando allo stesso tempo processi di razionalizzazione delle risorse.