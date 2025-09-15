Scuole, campanella per oltre 191mila studenti nelle Marche. I consigli dell’esperta per un rientro senza stress

Primo giorno di scuola per 191.057 studenti marchigiani. La campanella è suonata per 9.609 classi. I dati dell’Ufficio Scolastico Regionale evidenziano un calo degli studenti che ritornano sui banchi, la flessione rispetto all’anno scolastico 2024-2025 è del -1,65%. In calo anche il numero degli studenti con disabilità che scendono dagli 8.606 dell’anno scolastico precedente agli 8.495 dell’anno scolastico appena iniziato (-1,3%).

Il maggior numero di studenti si registra in provincia di Ancona, 61.186, seguita dalla provincia di Ascoli Piceno, 46.048, da quella di Pesaro Urbino, 44.243, e dal maceratese, 39.580. Le classi nell’anconetano sono 3.034, nell’ascolano 2.337, nella provincia di Macerata 2.004 e in provincia di Pesaro Urbino 2.234. Il rapporto totale alunni/classe in tutti gli ordini di scuola è pari a 19,88.

Alessia Tombesi

I ragazzi come vivono questo momento? Lo abbiamo chiesto alla psicoterapeuta Alessia Tombesi. «I ragazzi stanno vivendo questo ritorno con molta ansia, a volte anche con un’ansia che li turba durante il sonno. Dopo questi tre mesi estivi di inattività scolastica la ripresa della routine, con la mancanza di libertà e di tempo libero, pesa. Non solo nei ragazzi delle elementari, ma anche in quelli delle medie e delle superiori, il senso del dovere non è ancora molto sviluppato, vengono orientati più dal principio del piacere, per questo solo pochissimi sono contenti di tornare a scuola, l’unico aspetto positivo è quello di ritrovare i compagni. I ragazzi presi da tanti stimoli veloci e spesso iperconnessi, non si ritrovano più nella scuola e anche alle superiori fanno sempre più fatica e sperimentano l’ansia».

Quali i consigli per affrontare al meglio il ritorno sui banchi di scuola per viverlo senza stress? «È importante integrare l’attività scolastica con quella sportiva che aiuta veramente tantissimo, sia a scaricare ansia e tensioni, sia a staccare mentalmente dalla scuola e dai compiti. Consiglio anche ai genitori di evitare di creare un clima di terrore e dare un po’ di fiducia ai figli. Servono ascolto empatico e sostegno per una buona partenza: nel primo periodo cerchiamo di stare loro vicini e chiedere se hanno bisogno di aiuto, se hanno difficoltà con i professori. Poi è importante farli sentire compresi. Serve un atteggiamento ottimista per alleviare lo stress perché tante volte siamo anche noi genitori che carichiamo i ragazzi».