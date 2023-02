Ristorazione in lutto: addio a Franco Nordio, il re dello stoccafisso all’anconetana

Nordio, 68 anni, è morto a causa di un male scoperto nel periodo di Natale. Sue le "Trattoria Da Nordio" in via San Martino e "Da Nordio al mare", a Palombina Vecchia. Era il re dello stoccafisso all'anconetana

ANCONA – La città in lutto: addio a Franco Nordio, il re dello stoccafisso. Il noto ristoratore è scomparso ieri mattina (5 febbraio), all’età di 68 anni a causa di un tumore scoperto pochi mesi fa.

Un male incurabile diagnosticato a Natale, troppo poco tempo per curarsi. Un destino infausto, una perdita improvvisa. Nordio, tornato a casa da pochi giorni dall’ospedale, è rimasto fino all’ultimo nelle cucine del suo ristorante di via San Martino, proprio di fronte piazza Pertini.

Luogo di ritrovo per anconetani (e non), pronti a gustare il suo stocco, lo stoccafisso all’anconetana. Dopo una vita da venditore ambulante, Franco si era lanciato nella ristorazione. Aveva imparato tutto da sé, uno di quelli che la passione e il talento non gli mancavano. Diverse le esperienze nella gastronomia, dalla trattoria Dina (in vicolo Papis) al 2009.

Quattordici anni fa, infatti, aveva iniziato un nuovo capitolo della sua vita con Simone, suo nipote: con lui, aveva deciso di aprire la ˈTrattoria Da Nordioˈ di via San Martino, a due passi dal centro.

Dieci anni dopo, il raddoppio, con una nuova attività a due passi dal mare. Nella spiaggia di Palombina, nel quartiere più vecchio, ecco la ˈTrattoria Da Nordio al Mareˈ. Ambienti cordiali, personale amichevole e chiaramente il re dello stocco dietro i fornelli.

In queste ore, in tanti lo ricordano con affetto sulle pagine social di Facebook. L’amico Giacomo lo saluta con poche parole: “Addio, Franco”, e ancora: “Ci mancherai”, mentre qualcuno posta solo un fiore e qualche cuore.

Franco lascia il fratello Roberto e le sorelle Sabrina, Mara, Stefania Debora e i nipoti. Le esequie si svolgeranno domani (7 febbraio), alle 10, alla chiesa dei Salesiani.