Ristorante aperto durante il coprifuoco, multato e fatto chiudere per 5 giorni

ANCONA – Aveva ancora i clienti seduti a mangiare nonostante fossero le 18.50. Multato e fatto chiudere per cinque giorni un ristorante indiano. È successo questa sera 14 novembre, durante i controlli dei vigili urbani.

L’attività, che si trova in zona stazione, non aveva chiuso alle 18 come stabilisce il coprifuoco per i pubblici esercizi deciso dal dpcm. Quando la polizia locale è arrivata ha trovato 13 persone sedute ai tavolini che stavano mangiando.

Il titolare è stato multato e gli è stata sospesa la licenza per cinque giorni durante i quali dovrà rimanere chiuso senza nemmeno la possibilità di fare cibo da asporto. Salgono a cinque le attività fatte chiudere nell’ultimo mese dalle forze dell’ordine impegnate nei controlli per prevenire il diffondersi del Coronavirus. Prima del ristorante indiano era toccato ad un bar al Q3, un bar in zona stazione, una pizzeria a Vallemiano, un kebab a falconara.