Ancona: rissa sotto il ponte, tre feriti

ANCONA – Notte movimentata in città dove le ambulanze hanno corso parecchio. Il fatto più grave attorno alle 3, sotto il ponte della bretella, a Vallemiano. Un gruppo di stranieri si è affrontato ed è scoppiata una rissa: tre i feriti, tutti di nazionalità romena. Due hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati portati al pronto soccorso di Torrette dalla Croce Gialla. Un terzo ferito è stato soccorso dalla Croce Rossa. Le urla hanno svegliato i residenti e sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Identificati i presenti. È al vaglio della polizia ricostruire i motivi della rissa. Quel posto è stato più volte oggetto di attenzione dalle forze dell’ordine per spaccio e prostituzione. In passato c’è stata uccisa anche una clochard.

Nella serata appena trascorsa sono stati soccorsi anche due ubriachi. Uno alla stazione ferroviaria, 30 anni, in coma etilico, portato in pronto soccorso e l’altro in piazza Ugo Bassi, anche questo di 30 anni, bengalese. Era così alticcio da non ritrovare la strada di casa. Il personale della Croce Gialla lo ha aiutato a raggiungere l’abitazione.