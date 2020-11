Risparmiare su Mediaworld si può: ecco qualche piccolo suggerimento

Se sei un appassionato di tecnologia conoscerai senza dubbio la nota catena di distribuzione tedesca Mediaworld e il suo ricco shop online. Il negozio ti propone un ampio catalogo in continuo rinnovamento che comprende dispositivi elettronici di ogni genere e sorta, piccoli e grandi elettrodomestici, Pc, Tv, navigatori satellitari, sistemi Home Cinema, smartphone, articoli per il tempo libero, console per videogames, libri, supporti musicali e tanto altro.

L’interfaccia intuitiva, la suddivisione in categorie e la presenza di un utile motore di ricerca interno ti consentono di individuare in pochi clic ciò che stai cercando, il tutto a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ma i vantaggi non finiscono certo qui, poiché sul sito Mediaworld hai la possibilità di risparmiare in diversi modi! Come?

Ad esempio:

– accedendo alla sezione “Offerte”

– puntando sugli oggetti ricondizionati

– utilizzando codici e coupon sconto

– iscrivendoti al servizio newsletter

– approfittando delle promozioni periodiche

– entrando a far parte dell’esclusivo Mediaworld Club



Offerte Mediaworld

Quando ti connetti all’e-shop Mediaworld noti, in alto, una categoria denominata “Offerte”, accompagnata da una piccola icona a forma di etichetta. Cliccando su quel link accedi alla sezione dedicata alle promozioni Mediaworld, che possono variare in base al periodo e alla disponibilità di specifici prodotti. All’interno di questa pagina trovi le sezioni “Solo per oggi”, “Tasso zero” e “Occasioni di fine serie” ma anche proposte dedicate, ad esempio, a specifiche categorie merceologiche, come possono essere i dispositivi anti-abbandono, gli accessori per smartphone o la mobilità sostenibile.



I prezzi dei prodotti coinvolti nelle offerte sopramenzionate sono ovviamente più convenienti del solito, perciò il consiglio è quello di dare sempre uno sguardo a questa pagina, in modo da non perdere eventuali promozioni in atto. Scaricando l’applicazione Mediaworld avrai inoltre la possibilità di consultare quest’area anche in mobilità, in modo semplice e potendo contare persino sul vantaggioso strumento delle notifiche, da impostare in base alle tue preferenze.



Prodotti ricondizionati

Tra le offerte presenti sul sito trovi anche una sezione speciale dedicata agli articoli ricondizionati. Cosa sono? Si tratta in ultima analisi di prodotti usati, riparati e rimessi a nuovo, che vengono venduti a un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello suggerito per l’oggetto “nuovo”. Puoi quindi approfittare di questo servizio per portarti a casa un dispositivo di qualità pagando una cifra irrisoria, magari semplicemente perché la confezione risulta lievemente danneggiata oppure perché sulla scocca sono presenti dei micro-graffi quasi invisibili.

I prodotti ricondizionati, pur essendo considerati “non nuovi”, sono comunque coperti da garanzia (anche se non sostituibili) e testati in modo da garantire funzionalità e conformità. Gli articoli vengono valutati da Mediaworld andando a considerare integrità del packaging, estetica e presenza di accessori.



Codici e coupon sconto

Per ottenere un risparmio maggiore puoi, inoltre, optare per l’utilizzo dei cosiddetti codici sconto Mediaworld (qui trovi degli esempi). Questi ti consentono di usufruire di alcuni vantaggi, come ribassi del prezzo di vendita o azzeramento dei costi di consegna. Vengono chiamati anche coupon sconto, voucher o codici promozionali e possono presentarsi come link, che ti conducono all’offerta, o come successioni alfanumeriche, perciò stringhe di lettere e numeri.



Nel caso si tratti di un collegamento diretto non devi fare altro che cliccarci sopra e verrai re-indirizzato alla promozione. Se invece possiedi un codice alfanumerico devi incollarlo o digitarlo all’interno della casella di testo collocata nella pagina del carrello. Qui trovi la sezione “Hai un codice promozionale?” e, cliccando sulla piccola freccia a lato, visualizzi il box di testo associato al tasto “Applica”. Dopo aver inserito e attivato il codice potrai poi cliccare sul tasto giallo “Prosegui” che trovi in basso.



Newsletter Mediaworld

Un modo per non perdere nessuna delle promozioni e delle novità di casa Mediaworld è quello di iscriverti alla newsletter ufficiale. Scorrendo in basso, praticamente in tutte le pagine del sito, trovi una sezione dedicata, con il pulsante di colore giallo “Iscriviti”. Cliccandoci sopra si aprirà un pop up in cui potrai inserire il tuo indirizzo di posta elettronica, andando poi a cliccare nuovamente sul tasto “Iscriviti”.

Previo controllo di sicurezza reCAPTCHA, potrai quindi accedere a tutti i vantaggi che questo servizio ti riserva. Inoltre, agli iscritti viene regalato uno sconto di 10 euro da sfruttare su una spesa minima di 100 euro.



Promozioni periodiche

Durante l’anno lo shop Mediaworld organizza spesso delle promozioni speciali, che possono derivare da una ricorrenza, come il Black Friday e il Cyber Monday, o semplicemente dalla necessità di svuotare il magazzino. La merce rimasta invenduta, quindi, viene proposta a prezzi fortemente ribassati e quindi per te assolutamente appetibili!

Sono tanti gli appassionati che attendono proprio queste occasioni per fare incetta di prodotti di alta qualità pagando cifre bassissime. Considera, inoltre, che si tratta di un sito affidabile al 100%, quindi, oltre a concludere l’affare, avrai anche le spalle ben coperte dalla garanzia Mediaworld.



Segui i canali social e iscriviti al servizio newsletter per capire quando inizieranno le svendite e quindi tenerti pronto alla battaglia!

Queste giornate di forti sconti, infatti, si trasformano spesso in una vera e propria lotta all’ultimo clic: quindi il consiglio è quello di prepararti un elenco di oggetti con i relativi prezzi e magari una cartella con i link diretti ai vari articoli. In questo modo sarai più veloce e riuscirai a battere sul tempo la concorrenza.



Mediaworld Club

Altro modo per ottenere vantaggi e sconti esclusivi è quello di attivare la carta fedeltà Mediaworld Club. Puoi farlo sia presso una delle tante postazioni fisiche presenti sul territorio che direttamente attraverso il sito internet. Inserisci i tuoi dati personali, attiva la carta e inizia ad accumulare punti, ad accedere a promozioni riservate e ad approfittare di fantastici sconti.

Come membro effettivo del club Mediaworld potrai accumulare i cosiddetti “Punti Gold” e i “Credit”, anche andando a compiere azioni social o comprando sulla piattaforma online. Potrai inoltre consultare in qualsiasi momento l’archivio digitale dei tuoi acquisti, anche da App, con i relativi scontrini e le fatture e potrai accedere a servizi assicurativi dedicati, eventi e concorsi, persino a livello nazionale.

Tutti questi vantaggi si tramuteranno per te in un risparmio reale!