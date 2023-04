Riscaldamento, accensione prorogata ad Ancona fino al 26 aprile

ANCONA- Le temperature invernali di questi giorni e il peggioramento delle condizioni meteo hanno determinato la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale di Ancona.

Viste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, con temperature al di sotto delle medie stagionali in particolare nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, considerate la festività del 25 Aprile con la probabile permanenza della cittadinanza nelle proprie abitazioni in tale ponte, oltre alla necessità organizzativa dei manutentori di intervenire su tutti gli impianti in gestione per lo spegnimento, il Comune di Ancona ha emesso una ordinanza sindacale che prolunga il periodo di accensione degli impianti termici fino al 26 aprile compreso.

L’ordinanza stabilisce la proroga secondo quanto indicato dall’ultimo decreto in materia del Ministero della Transizione ecologica, emanato il 6 ottobre 2022, prevedendo una durata giornaliera dell’accensione non superiore a cinque ore e mezza (la metà della durata consentita in via ordinaria) entro i limiti stabiliti per legge.