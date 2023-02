Ripascimento? Portonovo sì, Passetto no. Ma è sempre parco del Conero. Silvetti: «Dipende da Comune e Regione»

ANCONA – Ripascimento in spiaggia? Per Portonovo sì ma per il Passetto no. Anche se entrambi i litorali fanno parte del parco naturale del Conero. Sulle condizioni della spiaggia del Passetto, avevamo già scritto qualche giorno fa. Le recenti mareggiate e forse una scarsa attenzione (negli anni) agli interventi strutturali, hanno causato l’abbassamento delle scogliere al largo e sui due moli.

Daniele Silvetti, presidente dell’Ente Parco del Conero (foto di repertorio)

Andrea Penna e Marco Bartolucci, due cittadini anconetani, avevano evidenziato come «la baia versasse (e versi tutt’ora, ndr) in condizioni disastrose, con lastre di cemento arrivate fin sotto la scalinata e ciottoli ovunque». Ciottoli che renderebbero pressoché impossibile passeggiare sul lungomare nelle giornate quasi primaverili di questo periodo. Senza parlare delle transenne sui gradoni e ai piedi del Monumento, che si trovano lì dalla scorsa estate.

«I lavori – auspicavano i cittadini – non sono mai partiti. Speriamo inizino adesso e non a giugno, quando la stagione balenare è bella che avviata». Ma di ripascimento, dicevamo, neanche l’ombra. Perché?

«Il ripascimento non dipende dall’Ente parco del Conero» – ha sottolineato il suo presidente Daniele Silvetti. «Dare il via libera al ripascimento è una scelta politica che dipende dal Comune e non da noi – ribadisce – ogni anno viene autorizzato il rimpallo dell’arenile». Sì, ma il problema – diciamo noi – è che l’arenile non basta più e il mare mangia progressivamente ciottoli e baia, esattamente come a Portonovo.

LEGGI PURE: Passetto, scogliera a pezzi e scalinata mai sistemata: «Fate presto, l’estate è alle porte» – Notizie Ancona – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

La devastazione della spiaggia del Passetto. Bagnanti e operatori: “Vogliamo un ripascimento anche qui, non solo a Portonovo” La spiaggia del Passetto: le condizioni attuali Transenne da un anno al Passetto e scogliere divelte dalle mareggiate

«Il nostro ente è strumentale alla regione per l’aspetto naturalistico e fornisce pareri e autorizzazioni. Detto ciò, personalmente, non penso che il ripascimento di Portonovo sia la soluzione – si sbilancia il presidente. L’ultimo era stato intorno al 2018 e ogni 5 anni siamo daccapo. Serve una risposta definitiva. Chiaramente, se la politica ha deciso questo, io non obietto. Mi limito però a dire che quando all’ente verrà recapitato il progetto per un ripascimento al Passetto, noi opereremo come per Portonovo. Ma prendere l’iniziativa non spetta a noi».

Insomma, è il Comune a dover deliberare l’eventuale ripascimento che per il Passetto sembra non arrivare. Alla regione, poi, spetterà finanziarlo. Silvetti si lascia poi andare a una considerazione da cittadino (ma anche da candidato sindaco per il centrodestra): «Al Passetto tengo molto e spiace vedere le transenne lì da un anno. Sono favorevole a rivedere l’imboccatura e le fioriture delle scogliere. Va fatto un piccolo prolungamento ad angolo retto per proteggere di più la spiaggia e contenere le correnti. Ben vengano opere e iniziative che salvaguardino costa e attività».

E ancora: «Quella è la spiaggia degli anconetani, cuore pulsante della storia dorica, e va fatta riemergere. Il problema è che manca una visione d’insieme su decoro urbano, progettazione e manutenzione. È la città delle toppe, arrancano vocazione turistica e volontà propulsiva politica. Non essendoci vocazione turistica, come pensiamo di poter salvaguardare il Passetto?».