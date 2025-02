Al riparo dai rischi: ecco perché conviene assicurare la casa

Se per l’automobile ci sono regolamenti e leggi che obbligano la stipula dell’RC sul veicolo, non esiste un vero e proprio diktat per quanto riguarda gli immobili.

Ad oggi, la scelta se stipulare la polizza assicurativa sulla casa o meno, resta nelle mani del proprietario. Ma quanto è davvero conveniente? È utile? E come funziona? Scopriamo insieme cosa include e perché andrebbe fatta.

Perché l’assicurazione sulla casa è conveniente

Non possiamo negare come l’abitazione resti un pilastro per moltissime famiglie, non solo un investimento ma un vero e proprio rifugio. C’è chi sceglie di acquistarne più di una per avere un reddito mensile passivo derivante dagli affitti e chi ne compra solo una per tutta la vita ma la elegge a propria dimora. Indipendentemente dalla scelta, proteggerla diventa una priorità. Anche se vorremmo vivere in un mondo privo di rischi, la realtà ci impone di considerare eventualità impreviste che potrebbero compromettere la nostra serenità.

Per questo motivo, valutare una polizza assicurativa per la casa è una scelta che sentiamo di consigliare caldamente.

Dovete sapere che esistono diverse coperture tra cui scegliere, ognuna pensata per tutelare specifici aspetti: danni ai beni e a terzi, furto, perdite d’acqua, eventi catastrofali, guasti elettrici, riparazioni urgenti e persino assistenza legale.

La valutazione è fondamentale e si deve volgere lo sguardo comprendendo il livello di rischio a cui siamo esposti.

Un esempio? Analizzare i dati e le statistiche recenti sulla criminalità nel proprio quartiere può essere utile per decidere se una protezione contro i furti sia indispensabile. Come avrete capito, l’investimento su un’assicurazione casa serve non solo per proteggere i beni materiali ma allo stesso tempo per garantire tranquillità alla famiglia.

Come scegliere la copertura adatta

Ci sono diversi passaggi di cui dobbiamo occuparci se vogliamo firmare un contratto e assicurare il nostro immobile:

Identificare i rischi . Un’analisi dettagliata ci aiuta a comprendere quali sono i pericoli a cui siamo maggiormente esposti e dunque scegliere le coperture più adatte alle singole esigenze. Un buon punto di partenza è richiedere un preventivo, per avere un’idea chiara dei costi e delle soluzioni disponibili;

. Un’analisi dettagliata ci aiuta a comprendere quali sono i pericoli a cui siamo maggiormente esposti e dunque scegliere le coperture più adatte alle singole esigenze. Un buon punto di partenza è richiedere un preventivo, per avere un’idea chiara dei costi e delle soluzioni disponibili; Non solo incendio . È consigliato considerare non solo gli inconvenienti derivanti da un incendio, ma anche quelli causati da esplosioni o scoppi;

. È consigliato considerare non solo gli inconvenienti derivanti da un incendio, ma anche quelli causati da esplosioni o scoppi; Considerare le conseguenze di un furto . Oltre ad allarmare l’abitazione per proteggerla, consigliamo una polizza assicurativa capace di aiutare ad intervenire in caso malintenzionati entrino e creino danni. Spazi accessori quali box e cantina andranno inclusi;

. Oltre ad allarmare l’abitazione per proteggerla, consigliamo una polizza assicurativa capace di aiutare ad intervenire in caso malintenzionati entrino e creino danni. Spazi accessori quali box e cantina andranno inclusi; Eventi catastrofici. Le perdite provocate possono essere davvero gravose da riparare ma con la copertura giusta si potrà affrontare tutto con maggiore razionalità e serenità.



Responsabilità civile e tutela legale

Altrettanto vantaggioso, e certo da non sottovalutare, il tema della copertura della responsabilità civile. Un grande classico? Una perdita d’acqua che, infiltrandosi, rovina il soffitto e le pareti della proprietà del vicino. Senza un’assicurazione, il responsabile dovrà occuparsi interamente degli importi ma con una compagnia al proprio fianco le spese saranno coperte con un adeguato contratto.



Alcune compagnie offrono persino una tutela legale, coprendo i costi per avvocati o consulenze in caso di controversie relative all’immobile.

Come vi sarà più chiaro, assicurare l’abitazione è una vera e propria garanzia: affidandosi ad un consulente esperto si potrà valutare un contratto su misura in base alle proprie esigenze.



