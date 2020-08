Rinnovo della cessione del quinto dello stipendio, ecco i tempi di attesa. E le eccezioni

Sei interessato al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio ma non conosci i tempi di attesa? Si tratta di un aspetto fondamentale, perché ti aiuterà a comprendere quanto tu possa attendere prima che ti venga erogato il credito necessario per soddisfare le tue esigenze personali.

In questo articolo non parleremo del rinnovo della cessione del quinto , ma andremo ad analizzare un aspetto fondamentale di questa pratica, ovvero: i tempi di attesa. Quali sono le tempistiche per il rinnovo della cessione del quinto dello stipendio?

Come abbiamo anticipato, questo articolo è incentrato sui tempi di erogazione del rinnovo della cessione del quinto dello stipendio. Innanzitutto, si deve sapere che la Banca d’Italia ha fatto sì che gli istituti di credito (come le banche), rispettassero la normativa, ovvero di procedere con un ulteriore contratto soltanto dopo aver saldato il 40% del finanziamento, nonché 2/5.

Questa tipologia di finanziamento personale viene regolamentato dall’ articolo 39 Legge 180 del 1950 , in cui si evince che:

Il rinnovo del prestito personale può essere eseguito anche in un’altra banca o in un istituto finanziario, purché siano stati già superati 2 anni in una cessione quinquennale o 4 anni in una decennale .

in una cessione o in una . Se la cessione del quinto dello stipendio fosse stata estinta anticipatamente, si potrà rinnovare o contrarre nuovi prestiti personali anche prima dei termini del punto uno.

Se si volesse fissare una stima quasi standard sui tempi di attesa, si potrebbe dire che il rinnovo sia possibile soltanto nei 4 anni. L’unico requisito per poter restaurarlo entro tale tempo è quello di aver stipulato un contratto iniziale dove il prestito aveva una durata inferiore a 10 anni.

Dopo quanto tempo si ottiene il rinnovo della cessione del quinto? Assodato il fatto che la tempistica sia di quattro anni, al contrario di quanto si possa pensare, ci sono delle eccezioni che riassumiamo qui di seguito. Eccole:

La durata del prestito personale (cessione del quinto) iniziale, deve avere una durata massima di 5 anni (60 mesi);

Si dovrà aver saldato almeno il 40% del prestito. Qualora, ad esempio, si avesse sottoscritto una cessione di 5 anni, si potrà chiedere il rinnovo dopo un anno (12 mesi);

Il nuovo finanziamento della cessione del quinto dovrà avere una durata pari a 10 anni (120 mesi);

Si dovrà richiedere la rimodernazione anticipatamente all’estinzione del vecchio contratto.

Quali sono i tempi di erogazione dopo la firma del contratto della cessione del quinto?

Dopo aver chiarito i tempi di attesa della cessione del quinto dello stipendio, adesso ci concentriamo su quelli di erogazione dopo la firma del contratto.

Le tempistiche, in questo caso, vanno generalmente dalle due alle tre settimane massimo, salvo casi particolari in cui arrivano anche a quattro.

Va detto che, comunque, esistono dei tempi di istruttoria ben stabiliti; quindi sono da evitare quelle società o intermediari finanziari che promettono di riuscire ad erogare il credito in meno di 48 ore o comunque, così particolarmente velocemente.

Ecco qui di seguito un esempio utile dell’iter che c’è da seguire per l’erogazione:

Richiedi un preventivo online completo di tutti i costi; L’intermediario finanziario ti contatterà e analizzerà la tua situazione per affrontare l’eventuale contratto; Invierai la documentazione necessaria per procedere con il finanziamento personale; La banca o l’ente creditizio accetterà il preventivo e provvederà alla delibera del prestito cessione del quinto; Apposti la firma sul contratto; Il datore di lavoro o l’ente pensionistico avrà ricevuto la notifica del contratto; Sia l’ente che il datore potranno concedere il loro benestare; Salvo imprevisti, si eroga la liquidità richiesta.

Ancora dubbi sui tempi di attesa per il rinnovo della cessione del quinto della pensione o dello stipendio? In quest’ultimo iter hai potuto appurare anche le tempistiche di erogazione.