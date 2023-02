Rimanda indietro un piatto, aggredito fuori dal ristorante: finisce all’ospedale

ANCONA – Aggredito al ristorante con il figlio, finisce all’ospedale con gli occhiali rotti e numerose escoriazioni. La vicenda singolare è accaduta ieri a pranzo a Lorenzo Morresi, anconetano e conosciuto dermatologo, che esercita la sua professione sia all’Inrca di Ancona sia all’ospedale di Fermo, mentre risiede a Campofilone. La storia la racconta dettagliatamente lo stesso Morresi attraverso la sua pagina di Facebook ed è destinata a fare scalpore, anche per la nota simpatia del medico conosciuto e apprezzato tanto nel Fermano quando nella sua città di origine: «Vado a pranzo al ristorante, mi portano degli spaghetti scotti e li rimando indietro – racconta Morresi –. Chiedo il conto e pago ma il cortese ristoratore esclama “è un onore che te ne vai anconetano de me…” Poi raggiunge me e mio figlio fuori e ci aggredisce. Ora siamo al pronto soccorso di Fermo senza occhiali che l’energumeno mi ha rotto con numerose escoriazioni, graffi e contusioni. Campofilone come Quarto Oggiaro. Consigliato».

Chiaramente il luogo dell’aggressione che ha obbligato il dermatologo alle cure dei sanitari e colleghi dell’ospedale di Fermo nulla ha a che fare con il Comune dove è avvenuta, cioè Campofilone, ma il senso delle parole di Morresi che ci scherza su è chiaro: nessuno, andando a mangiare in un ristorante della zona, a maggior ragione il noto medico che nella zona vive e lavora da tanti anni, si aspetterebbe di ricevere un trattamento simile, possibile invece in un quartiere degradato e isolato di una grande città. Nelle Marche si vive bene e Campofilone, dove abita, appunto, anche lo stesso professionista, è nota per essere la capitale della pasta all’uovo fatta a mano. Ma il noto dermatologo proprio lì, ieri, è stato vittima di un episodio deprecabile.