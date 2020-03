Era ricercato da 5 anni, fermato alla stazione di Falconara 47enne

Nei guai un uomo nigeriano. Viaggiava con una carta d'identità falsa. I controlli eseguiti dalla Polizia Ferroviaria. Su di lui decreto di condanna a 4 anni, 9 mesi e 13 giorni, per pene in materia di stupefacenti

FALCONARA – La Polizia Ferroviaria di Falconara Marittima ha arrestato in stazione un cittadino nigeriano di 47 anni. Su di lui un decreto di condanna a 4 anni, 9 mesi e 13 giorni, per pene concorrenti in materia di stupefacenti.

LA VICENDA – A seguito delle consuete verifiche gli agenti hanno proceduto al controllo di un viaggiatore che stava salendo a bordo di un treno. L’uomo, alla richiesta degli agenti, ha esibito una carta d’identità italiana e un regolare permesso di soggiorno.

Dai successivi controlli però, è emerso che i documenti erano intestati ad un connazionale, di fatto molto somigliante allo straniero fermato, ricercato per espiare 4 mesi di reclusione a seguito di una condanna per spaccio di stupefacenti. Particolare di cui il nigeriano non era a conoscenza.

Ulteriori accertamenti, eseguiti in collaborazione con la Polizia Scientifica di Ancona, hanno permesso di provare la vera identità dello straniero gravato da un mandato di carcerazione emesso nel 2015 dalla Procura di Milano. L’uomo al termine delle operazioni di rito è stato portato in carcere.