Ricercato in tutta Europa tenta la fuga da Falconara, arrestato

FALCONARA – Doveva scontare 5 anni per estorsione ma se ne stava a Jesi con la fidanzata e con un lavoro in un cantiere navale del porto di Ancona. I carabinieri della Tenenza di Falconara questa mattina lo hanno arrestato nella città di Federico II, dando esecuzione ad un mandato di arresto europeo, mentre tentava di fuggire. «Venivo a costituirmi», avrebbe detto messo ormai alle strette. In manette un 32enne romeno residente a Falconara.

Il mandato di arresto era stato emesso dalla autorità giudiziaria romena per fatti accaduti nel suo paese. Ma anche nelle Marche l’operaio si era distinto per episodi criminali. Il 32enne infatti aveva anche una denuncia dai militari della Tenenza di Falconara per analogo reato commesso nel febbraio del 2020 nei confronti di una ragazza 24enne del posto con cui aveva intessuto una relazione sentimentale. Al termine della relazione il 32enne – che nel corso della frequentazione aveva ricevuto in prestito dalla ragazza la somma di euro mille – si era rifiutato di onorare il debito minacciando pesantemente la giovane qualora avesse preteso la restituzione del denaro.

Il ricercato è stato raggiunto questa mattina dai carabinieri. Attorno alle 6 si era recato sul posto di lavoro prelevando alcuni effetti personali, forse in vista di un’imminente partenza in quanto è verosimile che egli sapesse di poter essere colpito da un’imminente richiesta di estradizione. L’arrestato è stato intercettato intorno alle 11 a bordo della propria BMW mentre transitava su via Roma a Jesi ed ai militari di Falconara ha dichiarato che si sarebbe consegnato in caserma nel corso della giornata.