Ricci: «Economia delle Marche ferma. Acquaroli accetti il confronto»

ANCONA – Matteo Ricci all’attacco di Francesco Acquaroli. Si infiamma la sfida elettorale fra i due candidati.

«L’economia marchigiana è ferma, purtroppo non va, così come non va neanche l’industria – sostiene Ricci -. Confindustria dice che c’è un calo del 2% nell’ultimo trimestre ai quali ora si dovranno aggiungere i dazi che stanno arrivando. Tutto questo nonostante la mole di investimenti straordinari arrivati nelle Marche: 14 miliardi per il terremoto, miliardi di euro del PNRR al quale loro hanno votato contro in Europa», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, commenta i dati di Confindustria sulle Marche».

«I dazi – prosegue il candidato del centrosinistra – possono essere la botta mortale per tante imprese marchigiane, per questo voglio proporre un fondo di 10 milioni di euro per aiutare le imprese a cercare nuovi mercati. – dichiara Ricci – Abbiamo bisogno di scommettere su una nuova internazionalizzazione. Con i dazi in arrivo la Regione deve aiutare le imprese marchigiane a trovare nuovi mercati. – prosegue – Su questo vorrei confrontarmi con Acquaroli, non è possibile che i due candidati, a un mese e mezzo dalle elezioni, ancora non abbiano fatto un confronto. Voglio confrontarmi sulle ricette economiche per la regione, siccome l’economia non va e siamo costretti a inseguire una ZES fatta di pura finzione, che ancora non c’è e che non prevede soldi per le Marche. Sui temi economici si gioca il futuro lavorativo e le speranze dei marchigiani. Io sto facendo le mie proposte. Vorrei sentire quelle dei miei avversari ma soprattutto chiedo un confronto pubblico perché è incredibile che si scappi dal confrontarsi su temi fondamentali come l’economia, il lavoro e la sanità. Acquaroli accetti il confronto e la smetta di scappare».