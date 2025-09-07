Ricci e i 100 giorni per rivoluzionare la sanità, Baldelli: «Maldestro copia e incolla»

L'assessore regionale: «Quello di cui parla è già previsto dal Centrodestra, un lavoro che stiamo già trasformando in realtà»

PESARO – Cento giorni per rivoluzionare la sanità secondo Matteo Ricci. Ecco che l’assessore Francesco Baldelli ci mette il freno.

«Un Ricci senza pudore parla dei suoi fantomatici “primi cento giorni di governo”, senza accorgersi che tutto ciò che va raccontando in giro è già previsto grazie al lavoro della Giunta Acquaroli. Non è nuovo a simili scivoloni: appena due giorni fa ha sbagliato persino sede di un incontro, ritrovandosi in una riunione di Fratelli d’Italia, molto più affollata delle sue.

Ricci promette più sanità nei territori, più integrazione tra medici di base e ospedali. Parla del nostro lavoro che stiamo già trasformando in realtà: punti salute già aperti e funzionanti; un Piano sociosanitario che dopo i disastri del PD sta rilanciando i presidi degli entroterra, con 23 milioni di euro investiti a Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro; la riforma delle aziende sanitarie con la nascita delle 5 AST, per riportare il potere decisionale vicino ai cittadini; la riforma dell’Emergenza-Urgenza, resa possibile dall’avvio della formazione di medici specializzati e dai nuovi poli di Fano, Urbino, Senigallia, Fabriano e Civitanova Marche e il nuovo ospedale di Pesaro, strutture moderne e a norma;

l’adeguamento delle tariffe della residenzialità, atteso da decenni, ignorato dal PD e finalmente attuato dal centrodestra».

Baldelli chiude: «Ricci non ascolta, o non è in grado di comprendere come si costruisce la sanità, visto che fino a ieri è stato solo impegnato a distruggerla. Insomma, il candidato delle sinistre copia, ricicla e rivende come proprie le idee degli altri. Una campagna elettorale vuota, fatta solo di slogan, urla e insulti. La realtà è semplice: dal PD sempre le promesse, dal centrodestra i fatti».